Rosario Central venció 2-1 a River Plate en el Gigante de Arroyito, en un partido intenso y emotivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El conjunto de Ariel Holan mostró carácter para revertir el marcador tras el gol inicial de Miguel Borja, y con tantos de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra se llevó una victoria fundamental en casa.
Rosario Central lo dio vuelta, venció 2-1 a River y se quedó con tres puntos de oro
El equipo de Holan logró una victoria clave ante el Millonario con goles de Ibarra e Malcorra. Borja había abierto el encuentro para los de Gallardo.
Ahora, por la fecha 12 del torneo, el Millonario recibirá a Sarmiento de Junín el domingo desde las 19:15, mientras que el Canalla visitará Liniers para enfrentar a Vélez Sarfield, el sábado a las 21:15.
River no pudo con Rosario Central en Arroyito
El encuentro comenzó con dominio visitante: a los 10 minutos, Juan Fernando Quintero metió un pase preciso a la espalda de Facundo Mallo para que Miguel Borja definiera cruzado y abriera el marcador para el Millonario.
Sin embargo, Central reaccionó rápido. Tras un despeje corto de Franco Armani, Franco Ibarra capturó la pelota y remató con fuerza para sellar el 1-1 parcial, desatando el festejo del público local.
La tensión creció con la expulsión de Juan Portillo, quien recibió dos amarillas en menos de dos minutos y dejó a River con un jugador menos.
En la segunda etapa, el Canalla aprovechó la superioridad numérica y fue por más. Luego de un rechazo corto de Gonzalo Montiel, Ignacio Malcorra conectó un potente disparo que venció a Armani y selló el 2-1 definitivo.
Los dirigidos por Holan controlaron el juego en el tramo final y resistieron los intentos de River, que no pudo revertir la historia pese a jugar con intensidad.
Con esta victoria, Central quedó como puntero de la tabla anual, en zona directa de Copa Libertadores, y quinto en la zona B con 18 unidades, mismas que el Millonario, que se encuentra cuarto por diferencia de gol.
