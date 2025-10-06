Rosario Central lo dio vuelta, venció 2-1 a River y se quedó con tres puntos de oro

El equipo de Holan logró una victoria clave ante el Millonario con goles de Ibarra e Malcorra. Borja había abierto el encuentro para los de Gallardo.

Rosario Central se quedó con un triunfazo ante River.

Rosario Central venció 2-1 a River Plate en el Gigante de Arroyito , en un partido intenso y emotivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 . El conjunto de Ariel Holan mostró carácter para revertir el marcador tras el gol inicial de Miguel Borja , y con tantos de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra se llevó una victoria fundamental en casa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ahora, por la fecha 12 del torneo, el Millonario recibirá a Sarmiento de Junín el domingo desde las 19:15, mientras que el Canalla visitará Liniers para enfrentar a Vélez Sarfield, el sábado a las 21:15.

El encuentro comenzó con dominio visitante: a los 10 minutos , Juan Fernando Quintero metió un pase preciso a la espalda de Facundo Mallo para que Miguel Borja definiera cruzado y abriera el marcador para el Millonario .

¡¡¡JUANFER FROTÓ LA LÁMPARA Y MIGUEL BORJA ROMPIÓ LA MALA RACHA PARA EL 1-0 DE RIVER VS. ROSARIO CENTRAL! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/TrYVyjH3VA

Sin embargo, Central reaccionó rápido. Tras un despeje corto de Franco Armani, Franco Ibarra capturó la pelota y remató con fuerza para sellar el 1-1 parcial, desatando el festejo del público local.

Embed LE QUEDÓ LA PELOTA Y LE ROMPIÓ EL ARCO A ARMANI: Ibarra estampó el 1-1 de Rosario Central contra River.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/nXe3LLFDKz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

La tensión creció con la expulsión de Juan Portillo, quien recibió dos amarillas en menos de dos minutos y dejó a River con un jugador menos.

Embed DOS INFRACCIONES CONSECUTIVAS DE PORTILLO A DI MARÍA Y ROJA PARA EL JUGADOR DE RIVER.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LTPESstduF — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

En la segunda etapa, el Canalla aprovechó la superioridad numérica y fue por más. Luego de un rechazo corto de Gonzalo Montiel, Ignacio Malcorra conectó un potente disparo que venció a Armani y selló el 2-1 definitivo.

Embed ¡¡GOLAZO DE NACHO MALCORRA PARA PONER EL 2-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE RIVER EN ARROYITO!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/kgfVbGvHro — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

Los dirigidos por Holan controlaron el juego en el tramo final y resistieron los intentos de River, que no pudo revertir la historia pese a jugar con intensidad.

Con esta victoria, Central quedó como puntero de la tabla anual, en zona directa de Copa Libertadores, y quinto en la zona B con 18 unidades, mismas que el Millonario, que se encuentra cuarto por diferencia de gol.