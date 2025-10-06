¿Qué hará Marcelo Gallardo? River tendrá 15 bajas para enfrentar a Sarmiento de Junín la próxima fecha







Entre lesionados, expulsados y jugadores convocados a sus selecciones, el "Millonario" tendrá una cifra inédita de bajas para la próxima fecha del Torneo Clausura.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, tendrá la díficil tarea de rearmar a su equipo para recibir el domingo a Sarmiento de Junín por la duodécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, partido en el que tendrá 15 bajas.

Luego de lo que fue la derrota por 2-1 ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, el laureado director técnico riverplatense ya piensa en el partido del domingo ante el equipo del interior de Buenos Aires en el Estadio Más Monumental donde no tendrá a disposición a quince jugadores.

Estas bajas se deben a lesiones, expulsados en estas últimas dos fechas pero, por sobre los anteriores items, está el motivo de las convocatorias a las selecciones nacionales para esta fecha FIFA de octubre.

Los citados a sus selecciones son seis: Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña para Argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño para Colombia y Matías Galarza Fonda para Paraguay. También hay que contar como baja a Ian Subiabre, quien está en el Mundial Sub-20.

Expulsados hay dos jugadores: el mediocampista Juan Portillo que vio la tarjeta roja tras recibir dos veces la amarilla, a raíz de dos infracciones a Ángel Di María. El otro sancionado es el delantero Maximiliano Salas que ya cumplió una fecha de suspensión ante Rosario Central y deberá cumplir una más ante Sarmiento de Junín.

Además de estos, River cuenta con siete lesionados: el defensor Germán Pezzella, los mediocampistas Giorgio Costantini, Maximiliano Meza y Gonzalo Martínez y los delanteros Agustín Ruberto y Sebastián Driussi. Todas la bajas de River para recibir a Sarmiento de Junín: Gonzalo Montiel

Lautaro Rivero

Marcos Acuña

Juan Fernando Quintero

Kevin Castaño

Matías Galarza Fonda

Juan Portillo

Maximiliano Salas

Germán Pezzella

Giorgio Costantini

Maximiliano Meza

Gonzalo Martínez

Sebastián Driussi

Agustín Ruberto

Ian Subiabre