Se confirmó la fecha del esperado cruce entre River y Racing por Copa Argentina







La AFA definió la fecha del choque por los cuartos de final de la Copa Argentina entre River y Racing.

Se confirmó la fecha del esperado cruce entre River y Racing por Copa Argentina

River y Racing se enfrentarán el jueves 2 de octubre por los cuartos de final de la Copa Argentina en un duelo que dará a conocer a los cuatro mejores del certamen, que ya cuenta con la presencia de Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia de Mendoza y Belgrano de Córdoba.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien aun resta confirmar el horario y la sede donde se llevará a cabo el clásico, el torneo anunció este jueves en redes sociales el día en el que el "Millonario" y la "Academia" se verán las caras en uno de los duelos más esperados, por la cantidad de jugadores con pasado en el equipo rival.

El primero y más reciente será Maximiliano Salas, luego de su polémica salida del elenco albiceleste que generó cierto malestar en los hinchas. “Me va a venir a saludar él, ¿cómo no me va a saludar?”, expresó Gustavo Costas, entrenador de Racing, en declaraciones televisivas y le restó importancia a la situación.

No obstante, habrá que esperar al día del encuentro para saber de qué manera será recibido el delantero de 27 años por los fanáticos de la "Academia" y como será el reencuentro con sus ex compañeros.

Además, Juan Fernando Quintero, volante ofensivo colombiano de los de Núñez, también se medirá ante su antiguo club, luego de su breve paso por el América de Cali. El mediocampista cafetero decidió dejar a los comandados por Costas y regresar a su país por motivos personales, pero seis meses más tarde, retornó a Argentina para defender los colores de River.

Por último, Marcos Acuña, lateral izquierdo campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, salió campeón con Racing y actualmente viste la camiseta del cuadro riverplatense. El ganador del ansiado enfrentamiento se medirá ante Independiente Rivadavia de Mendoza en las semifinales de la Copa Argentina y buscará un lugar en la final del torneo para sumar un nuevo título a sus vitrinas. En el otro lado de la llave, Argentinos Juniors ya sabe que se enfrentará a Belgrano de Córdoba.