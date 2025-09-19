Para creer: las remontadas de River en la historia de la Copa Libertadores

Tras la derrota al Palmeiras como local en la ida, el equipo de Marcelo Gallardo tendrá que ir por la remontada en Brasil, algo que ya ha conseguido varias veces en su historia.

A lo largo de su historia, River tuvo que afrontar varios resultados adversos de cara a los choques de vuelta en la Copa Libertadores . Y en el último tiempo, bajo la conducción de Marcelo Gallardo , logró remontadas históricas en Brasil que le dan ilusión a los hinchas de que se repita.

River había perdido en la ida ante los chilenos por 2 a 1 y necesitaba dar vuelta el resultado. En Núñez, los dirigidos por Carlos Babington terminaron ganando 3 a 1.

En la Copa que lo consagró campeón, el conjunto de Núñez había perdido 2-1 en la ida de los octavos de final. Pero mostró su jerarquía al vencer en la revancha, jugada en el Monumental, por 5 a 2 a Sporting de Cristal de Perú.

Por la ida los octavos de final de la edición, River perdió 2 a 0 ante Emelec en Ecuador. Pero a la vuelta el equipo que dirigía Américo Rubén Gallego dio vuelta la serie con un contundente 5 a 0.

Luego de eliminar a Boca en el polémico Superclásico del gas pimienta, River enfrentó al equipo brasileño por los cuartos de final. Sorpresivamente, de local perdió 1 a 0 en la ida.

Cuando parecía que iba a quedar afuera en Belo Horizonte, el equipo de Gallardo volvió a sacar chapa copera y logró una categórica goleada por 3 a 0. Esa noche fue el mejor partido de River jugando como visitante en la Copa Libertadores. Luego, se consagraría campeón de esa edición.

Libertadores 2017: vs. Jorge Wilstermann

Tras el 3-0 sufrido en Bolivia, parecía dejar sin chances a River en la vuelta de los cuartos de final. Sin embargo, el equipo de Gallardo volvió a sacar su mejor versión y logró un resultado histórico: ganó ¡8-0! La gran figura fue "Nacho" Scocco, que anotó 5 goles.

Libertadores 2018: vs. Gremio

Al igual que en 2015 contra Cruzeiro, otra vez River perdió 1-0 en el Monumental en el partido de ida. A pesar de estar contra las cuerdas, Marcelo Gallardo le pidió a la gente que crea de cara a la vuelta, y vaya que tenía razón.

Para colmo, la vuelta empezó de la peor manera porque Gremio comenzó ganando. Sin embargo, a falta de ocho minutos llegó el descuento de Borré y a los 95', tras una milagrosa revisión del VAR, el "Pity" Martínez anotó de penal para darle la clasificación, por gol de visitante, al "Millonario". Un triunfo absolutamente épico, en Brasil y bajo la lluvia, de los más increíbles que se recuerden.