Mendoza inauguró un parque solar y avanza en la diversificación energética







El Parque Fotovoltaico Coperote I, con más de 5.800 paneles y 3 MW de potencia, demandó un año de obra y ya proyecta abastecer a miles de hogares.

La obra estuvo a cargo de la Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo y se concretó en 350 días de trabajo.

La provincia de Mendoza inauguró el Parque Solar Coperote I en la localidad de El Marcado, Santa Rosa, como parte de su plan para diversificar la matriz energética con mayor peso de renovables. El complejo se levanta sobre 10 hectáreas y está equipado con 5.832 paneles solares móviles, que se ajustan a la posición del sol para maximizar la captación. Con una potencia nominal de 3 MWac y una capacidad instalada de 3,6 MWp, se espera que en su primer año genere 7.567 MWh, suficientes para cubrir el consumo anual de miles de hogares mendocinos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La obra estuvo a cargo de la Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo y se concretó en 350 días de trabajo, con la participación de unas 50 personas entre empleos directos e indirectos. El financiamiento provino de un Fondo de eficiencia energética creado en 2023, que canaliza recursos del sector cooperativo y del Poder Concedente hacia infraestructura eléctrica.

Un parque con tecnología de punta El complejo incorpora un moderno sistema de control SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) que permite supervisar y operar el parque en tiempo real de manera remota. Además, los paneles cuentan con tecnología de seguimiento solar automático, lo que asegura una mayor eficiencia en la generación.

La energía producida se inyectará directamente en la red provincial, lo que permitirá reforzar la disponibilidad eléctrica en zonas alejadas y de menor densidad poblacional, donde la infraestructura tradicional resulta más costosa. Desde el gobierno provincial destacaron que el parque representa un paso concreto en la transición energética hacia fuentes limpias y asequibles.

La inauguración contó con la participación de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis; el presidente del Directorio de Emesa, Gerardo Rabinovich; el gerente general de la empresa estatal, Mauricio Pinti Clop; la presidenta del EPRE, Andrea Salinas; y autoridades locales y provinciales.

Infraestructura y nuevos proyectos Durante el acto, Latorre anunció que la provincia lanzó los pliegos para la construcción de la estación transformadora Valle de Uco y adelantó que en breve se licitará la línea de alta tensión El Marcado-La Paz, que atravesará La Dormida y Alto Verde. Ambas obras se financiarán con Fondos de Resarcimiento, recursos de los usuarios eléctricos que se destinarán a mejorar la infraestructura energética. En paralelo, el sector cooperativo ya avanza en otros desarrollos como La Paz I, que sumará almacenamiento de energía, y General Alvear I, que duplicará la potencia instalada de Coperote I. Estas iniciativas forman parte de un plan más amplio que busca incrementar la oferta renovable y sostener el crecimiento del consumo eléctrico en la provincia. Un mapa energético más diversificado La ministra Latorre subrayó que la transición no se limita a generar energía, sino a “sustituir fuentes tradicionales por limpias y garantizar la transmisión”. En ese sentido, puso en valor el rol de las cooperativas eléctricas que, desde hace años, trabajan en conectar zonas alejadas y aportar a la reconversión productiva. Con la puesta en marcha de Coperote I y los proyectos en carpeta, Mendoza refuerza su perfil orientado hacia las energías renovables. El desafío inmediato será sostener el ritmo de inversión en redes e infraestructura de transporte para que la nueva capacidad instalada pueda volcarse de manera efectiva al sistema eléctrico. De esta forma, la provincia consolida un camino de transición energética gradual pero consistente, con impacto en generación de empleo, diversificación productiva y reducción de emisiones.