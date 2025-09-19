Es considerada una de las peores películas de los últimos años, pero Prime Video la agregó a su catálogo







La producción recibió críticas negativas, sin embargo la plataforma apuesta a darle una segunda oportunidad.

Sydney Sweeney forma parte del gran elenco que integra la película, en Prime Video.

Prime Video se caracteriza por apostar a producciones audaces, ofreciendo historias diversas y personajes poco convencionales dentro del universo de superhéroes. En su catálogo no solo ha buscado series y películas que fueran éxitos seguros, sino también propuestas que generaron polémica, a pesar de las criticas de los expertos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ese es el caso de una de sus apuestas más recientes, una película que venía con expectativas altísimas por formar parte del universo arácnido de Marvel/Sony, pero que al estrenarse en los cines fue severamente cuestionada. Esa película es Madame Web.

Madame Web La arriesgada película de superhéroes que estrenó Prime Video.

De qué trata Madame Web, el estreno de Prime Video La historia comienza en 1973, en la selva amazónica del Perú, con la científica embarazada Constance Webb investigando una araña de propiedades curativas. Ezekiel Sims, encargado de su protección, la traiciona, huye con la araña y deja a Constance al borde de la muerte. Poco después ella da a luz a la niña Cassandra ("Cassie") Webb, quien perderá a su madre.

Treinta años después, ya adulta, Cassie vive en Nueva York como paramédica. Una experiencia cercana a la muerte la deja con visiones del futuro: ve que tres adolescentes están en peligro por culpa de Ezekiel, por lo que decide intervenir, protegerlas y entender los secretos del pasado de su madre para evitar que ese destino se cumpla.

Prime Video: tráiler de Madame Web Embed - MADAME WEB. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines. Prime Video: elenco de Madame Web Dakota Johnson (Cassie)

Sydney Sweeney (Julia Carpenter/Spider-Woman)

Isabela Merced (Anya Corazón)

Celeste O'Connor (Mattie Franklin)

Tahar Rakim (Ezekiel Sims)