GP de Azerbaiyán: Franco Colapinto se mide con Pierre Gasly y Alpine abre el debate sobre su futuro en la Fórmula 1

Las prácticas del Gran Premio de este fin de semana mostraron un mejor rendimiento para el piloto argentino pero las dudas sobre su futuro persisten.

El Gran Premio de Azerbaiyán arrancó con las primeras sesiones de entrenamiento en el circuito callejero de Bakú. Franco Colapinto y Pierre Gasly , pilotos de Alpine, mostraron diferencias notables en sus tiempos durante las prácticas libres. Mientras los equipos de Ferrari y McLaren lideraron las sesiones, los resultados de los pilotos argentinos generaron análisis sobre su desempeño y el futuro del equipo.

En la primera práctica, Colapinto registró el 19° tiempo con un registro de 1:45.299, superando a su compañero Gasly . Sin embargo, en la segunda sesión, el argentino quedó en la última posición con un tiempo de 1:43.322, a 0,648 segundos del francés, quien ocupó el puesto 16° con 1:42.674. Lewis Hamilton, de Ferrari, marcó el mejor tiempo del día con 1:41.293, seguido por Charles Leclerc.

Franco Colapinto completó 34 vueltas en el trazado urbano de Bakú durante las dos sesiones de entrenamiento. En la primera práctica, superó a Gasly, pero en la segunda quedó último, a 0,355 segundos de Fernando Alonso, quien ocupó el 19° lugar. La actividad en la pista se vio interrumpida por un incidente que afectó el desarrollo normal de los equipos.

La tercera práctica del sábado, programada para las 5:30 (hora argentina), servirá como preparación para la clasificación, que comenzará a las 9:00. La carrera principal del domingo partirá a las 8:00, donde los pilotos buscarán mejorar sus posiciones en la grilla de largada.

El cambio de motor de Alpine para el Gran Premio de Azerbaiyán

Alpine evalúa la posibilidad de reemplazar el motor del monoplaza de Colapinto para esta carrera. La unidad actual acumuló cuatro carreras consecutivas, lo que afecta su rendimiento. Un cambio implicaría una penalización de cinco posiciones en la grilla, aunque el impacto sería menor en un circuito donde el equipo ya enfrenta desventajas de velocidad.

El equipo también probó componentes del Alpine A526, modelo que incorporará novedades técnicas para 2026. Estas pruebas buscan prepararse para la próxima temporada, donde se esperan cambios significativos en el reglamento técnico.

La opinión de Pierre Gasly sobre el segundo asiento de Alpine en 2026

Flavio Briatore, asesor de Alpine, consultó a Pierre Gasly sobre su preferencia para el segundo asiento del equipo en 2026. El piloto francés evitó involucrarse en la decisión y respondió con claridad: "No me corresponde a mí decidir. El equipo sabe lo que tiene que hacer".

Gasly prefirió mantener el foco en su rendimiento y en sumar puntos para el equipo, sin opinar sobre los posibles candidatos para acompañarlo. Su postura refleja la tensión interna en Alpine, donde la elección del segundo piloto se convirtió en un tema clave. La llegada de Briatore como asesor especial sugiere una reestructuración en el equipo, pero la decisión final sobre el segundo asiento aún no está definida.