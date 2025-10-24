Este domingo se dará una nueva edición del clásico de España, entre Real Madrid y Barcelona, con el condimento especial que será la primera vez que se enfrenten los cracks adolescentes.

Se viene el primer clásico entre Franco Mastantuono y Lamine Yamal: todos los detalles

Real Madrid y Barcelona se enfrentarán este domingo 26 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabéu , por la décima fecha de LaLiga de España . El clásico más importante del fútbol europeo tendrá como condimento principal el primer duelo entre Franco Mastantuono y Lamine Yamal , ambos de 18 años.

Tras la era dorada que tuvo como protagonistas a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo , la prensa española sueña con que el domingo nazca una nueva rivalidad entre jóvenes cracks.

Lamine Yamal debutó a los 15 años y vive con naturalidad un contexto que suele exigir años de adaptación. Ya suma 121 partidos con el Barcelona, con un total de 27 goles y 39 asistencias.

Además, ganó dos títulos : una Liga y una Copa del Rey con su club. Mientras que con la Selección de España ya obtuvo la Eurocopa de 2024 y el subcampeonato en la Liga de las Naciones 2025. En lo personal, ganó el Golden Boy 2024 y salió segundo en el Balón de Oro 2025 .

Franco Mastantuono , en tanto, debutó con 16 años en la primera de River , donde acumuló 55 partidos y siete goles (un golazo ante Boca) antes de aterrizar en agosto en Madrid . En el "Merengue" lleva pocos partidos, pero ya marcó un gol.

Además, se dio el lujo de ser el debutante más joven de la historia de la Selección Argentina en un partido oficial.

"Trato de no compararme con nadie, sino de jugar para mi equipo. Si el equipo está bien y hacemos las cosas como hay que hacer, todos los jugadores se destacan en lo individual", aseguró Mastantuono sobre el mano a mano con Yamal.

Y hasta dejó una cortesía a Lamine: "Lo felicito por el segundo puesto en el Balón de Oro. Es un gran jugador, no lo tengo que decir yo".

La gran diferencia entre ambos es el rol y la importancia que tienen en sus equipos. Mientras el español es la máxima figura, el argentino todavía es una apuesta que suele rotar entre la titularidad y la suplencia.

Cabe destacar que Real Madrid es el líder de LaLiga con 24 puntos, en tanto que Barcelona es el escolta con 22 unidades.

Formaciones del Real Madrid vs Barcelona:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Barcelona: Szczsny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

Cuándo juegan Real Madrid vs Barcelona

El clásico de España se disputará este domingo 26 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu.

Por dónde ver Real Madrid vs Barcelona

El partido será trasmitido por ESPN, a través de Disney+.