El conjunto ecuatoriano aprovechó la ventaja que le da la altura en su país y goleó al poderoso equipo brasileño, que venía de eliminar a River.

Atención, Racing: Liga de Quito goleó a Palmeiras por 3-0 y puso un pie en la final de la Copa Libertadores

Liga de Quito goleó por 3 a 0 al Palmeiras de Brasil al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador , por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025 .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los tres goles de la noche se dieron en la primera mitad. El mediocampista boliviano Gabriel Villamil marcó un doblete, a los 15 y 46 minutos, mientras que el delantero argentino Lisandro Alzugaray convirtió de penal, a los 25.

Además, en el quinto minuto de descuento de la segunda parte vio la roja el carrilero del equipo local Bryan Ramírez , con una patada vehemente sobre el tobillo del defensor argentino Agustín Giay .

Con el triunfo, el conjunto ecuatoriano se llevó una ventaja sustancial de cara al partido de vuelta, a disputarse el próximo jueves 30 de octubre a las 21:30, en el estadio Allianz Parque.

La primera llegada del partido fue para el local, a los cinco minutos, con un centro atrás y posterior remate de primera desde el área chica de Villamil , pero su tiro fue detenido por el arquero Carlos Miguel .

A los 15 minutos, el defensor Leonel Quiñonez se desprendió por izquierda, desbordó y puso el centro atrás para Villamil, quien remató cruzado y puso el 1-0.

Diez minutos después, un tiro de Quiñonez dio en el brazo derecho del volante Andreas Pereira, adentro del área, generando un penal que fue ejecutado por Alzugaray, con un derechazo bajo y cruzado para el 2-0.

A los 41 minutos, un pase filtrado dejó mano a mano a Vitor Roque, cuyo tiro centralizado fue detenido por el arquero Alexander Domínguez.

En el primer minuto de descuento, el carrilero Bryan Ramírez se escapó por derecha y puso un centro buscapié, empujado al gol por Villamil, para el 3-0.

La primera llegada del complemento fue de la visita, en el primer minuto, con un mano a mano en el área chica del delantero argentino José López, cuyo tiro salió al medio y fue tapado por Domínguez,

En 31 minutos, el volante Allan Ellias desequilibró por derecha y sacó un remate bajo al primer palo, que fue desviado y terminó en un córner.

Ocho minutos después, Vitor Roque tuvo un nuevo mano a mano, esta vez por el costado derecho, aunque su remate alto por el segundo palo fue desviado de gran manera por el arquero ecuatoriano de 38 años, con pasado en Vélez.

En el quinto minuto de descuento, una dura patada de Bryan Ramírez sobre el lateral argentino Agustín Giay le significó una tarjeta roja directa, tras la revisión en el VAR, que lo dejará afuera del partido de vuelta.

Síntesis del partido: Liga de Quito (Ecuador) 3 – 0 Palmeiras (Brasil)