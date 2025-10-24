Colapinto se refirió a la polémica por pasar a Gasly y habló de su futuro en la Fórmula 1







El piloto argentino opinó sobre la polémica que se generó por desobedecer la orden de su equipo y pasar a su compañero en la última carrera. Además, fue tajante sobre su futuro.

Colapinto se refirió a la polémica por pasar a Gasly y habló de su futuro en la Fórmula 1

En la previa del Gran Premio de México, Franco Colapinto habló de la polémica que se generó por desobedecer la orden de Alpine en el GP de Estados Unidos, donde pasó a su compañero Pierre Gasly, y se refirió a su futuro en la Fórmula 1.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En una entrevista exclusiva con Juan Fossaroli en Ciudad de México, Colapinto se refirió a la controversia que generó en Austin: "Son decisiones que uno toma y después obviamente, como piloto, tenés que aceptar las consecuencias que vengan después. Yo las acepto y ojalá que nos movamos de esto para adelante, y tener un buen fin de semana acá es lo que queremos. Ojalá podamos ir rápido".

"Arrancó tempranito (la actividad). Obviamente que estoy contento de estar acá de vuelta después de un año y de una carrera (la de 2024) muy linda, con todos los fanáticos, una experiencia única. Feliz de volver y con ganas de tener un buen finde", agregó sobre el GP de México.

Colapinto y su futuro: "Si estuviera firmado, se diría" Después de los rumores que se generaron sobre su futuro, con una supuesta confirmación, Colapinto fue contundente: "Mucho no leo, pero sí me enteré de que alguno dijo que era ayer, y obviamente que no. Si estuviera firmado, se diría. Pero nada: hay que seguir trabajando y laburando en equipo, con mis ingenieros, que lo estoy haciendo muy bien. Y después hay que intentar tener un buen resultado acá, seguir haciendo lo que estoy haciendo y veremos".