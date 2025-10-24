Más importante que el fútbol: la insólita anécdota de Diego Placente con Los Redondos







El exjugador de fútbol y un arriesgado recurso para no perderse un show de su grupo favorito en la antesala de un Superclásico.

El entrenador del fútbol juvenil de Argentina y su pasión por el grupo de rock nacional. Getty

La música y el fútbol suelen convertirse en sinónimos muchas veces, ya que ambos ámbitos arrastran consigo una pasión difícil de explicar. Y más llamativos son cuando los dos mundos se cruzan entre sí con sus protagonistas, con historias que al día de hoy son dignas de contar.

En este marco aparece el técnico subcampeón del mundo con la Selección Argentina Sub-20, que al igual que muchos otros colegas, tiene un amor sin igual por uno de los grupos más populares del país: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

placente dt sub 17.jpg El entrenador de la Sub 20 que salió subcampeona era un fanático de los Rendondos. AFA No se lo iba a perder: el día que Placente buscó la suspensión Diego Placente tiene un fanatismo desmedido por el grupo de rock nacional. Tal fue así, que, en abril, pero del año 2000, no quería perderse un show de la legendaria banda en el estadio Monumental de River, el club del cuál era jugador.

El mayor problema era que arrastraba cuatro amarillas, por lo que una quinta amonestación en el duelo ante Vélez lo dejaba suspendido para el partido con Gimnasia de Jujuy. Pero el inconveniente era el siguiente: si ante los de Liniers no conseguía ser llegar al límite de amarillas para poder asistir al recital, no solo iba a tener que jugar ante el Lobo jujeño y perderse el show, ponía en riesgo su participación en el Superclásico ante Boca, el encuentro siguiente.

Embed - "ME HICE AMONESTAR PARA IR A VER A LOS REDONDITOS DE RICOTA" Versus DIEGO PLACENTE Ante el Fortín era sí o sí la oportunidad de poder cumplir con todo lo que deseaba: asistir al recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, purgar la suspensión, no arriesgarse a perderse todo ante Gimnasia de Jujuy y poder ser parte del once titular ante el Xeneize. Por demorar un lateral, pese a que pegó dos patadas ante los de la V azulada, logró llegar a la quinta amonestación y pudo cumplir su deseo ¿El resultado del clásico? 1 a 1 en La Bombonera.

