Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del GP de México







El argentino cerró una gran actuación donde superó con claridad a Paul Aron, su principal rival por un asiento en la escudería para 2026, y confirmó su evolución dentro del equipo francés. La segunda tanda de entrenamientos se corre desde las 19 (hora argentina).

Franco Colapinto terminó noveno en la primera práctica libre del GP de México y volvió a superar a Paul Aron, su principal rival dentro de Alpine para la temporada 2026.

El Gran Premio de México abrió su actividad este viernes con la primera práctica libre (FP1) en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y Franco Colapinto volvió a dejar una buena impresión. El argentino, al mando del Alpine A525, completó una tanda exigente con un rendimiento parejo y competitivo que lo ubicó noveno en la clasificación, en una sesión donde varios equipos reservaron a sus pilotos principales para dar lugar a nuevos talentos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El piloto de Pilar completó un sólido trabajo y finalizó en el noveno lugar, con un tiempo de 1m19s331. Su desempeño fue tan consistente como oportuno: superó por más de medio segundo al estonio Paul Aron, quien ocupó el auto de Pierre Gasly. La comparación interna no pasó desapercibida, ya que ambos compiten por el mismo lugar en el equipo para la temporada 2026, y Colapinto volvió a sacar ventaja en ese mano a mano.

El mejor registro de la tanda fue para Charles Leclerc (Ferrari), con 1m18s380, seguido por Kimi Antonelli (Mercedes) y Nico Hülkenberg (Sauber). La gran sorpresa fue el sueco-británico Arvin Lindblad, quien se ubicó sexto con el Red Bull de Max Verstappen, siendo el único de los novatos que se mezcló entre los pilotos titulares.

Durante la práctica, Colapinto comenzó su trabajo con neumáticos duros (C2), enfocándose en la puesta a punto y en el equilibrio del auto. Luego, con el compuesto blando (C5), logró su mejor tiempo y se mantuvo estable en el top ten. Incluso tras un pequeño despiste sin consecuencias, el argentino demostró control y madurez, completando su programa sin errores ni sobresaltos.

Los horarios del Gran Premio de México: Viernes 23/10:

Práctica libre 2 a las 19 Sábado 24/10: Práctica libre 3 a las 14:30

Clasificación a las 19 Domingo 25/10: Carrera a las 17 Luego del Gran Premio de México, quedarán solo cuatro fechas en el campeonato, por lo que este fin de semana podría ser clave de cara a la recta final de la temporada.