Argentinos Juniors se lo dio vuelta a Belgrano y se metió en la final de la Copa Argentina

El "Bicho" se impuso por 2-1 ante el "Pirata" con un polémico penal y deberá enfrentar en el duelo decisivo por el título al ganador del cruce entre River e Independiente Rivadavia.

Argentinos Juniors venció este jueves por 2-1 a Belgrano de Córdoba en un partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

Los goles para el ‘Bicho’ los convirtieron Hernán López Muñóz, a los 14 minutos, y Tomás Molina de penal, a los 38’, ambos en el segundo tiempo, mientras que Lucas Zelarayán había adelantado al ‘Pirata’ a los 36’ de la primera mitad.

Embed Con este resultado, el conjunto de La Paternal se clasificó a la final del campeonato, instancia en la que deberá medirse ante el ganador del duelo entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza, programado para este viernes desde las 22:10 en el estadio Mario Alberto Kempes.

En un primer tiempo parejo, pero que contaba con una leve superioridad del conjunto de La Paternal, el ‘Pirata’ consiguió golpear primero de la mano de su ‘10’, Lucas Zelarayán. Con un remate potente desde fuera del área, que sufrió un sutil desvío en un defensor, el mediocampista abrió el marcador a los 36 minutos.

A los 38’, Alan Lescano tuvo la oportunidad de igualar el encuentro con un tiro libre que se estrelló en el travesaño del arco defendido por Thiago Cardozo.

Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Diez saltaron al complemento decididos a conseguir el empate. Hernán López Muñóz, de gran partido, llegó al área para empujar al fondo de la red un pase de Diego Porcel. El gol inspiró al "Bicho" a seguir atacando y después de tanta insistencia logró poner el 2-1 de la mano de Tomás Molina, a los 38’. Luego de que el árbitro Yael Falcón Pérez sancione la pena máxima a favor de Argentinos Juniors por una sujeción de Gerónimo Heredia sobre Alan Lescano. Síntesis de Belgrano vs Argentinos Juniors Estadio: Gigante de Arroyito.

Gigante de Arroyito. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Yael Falcón Pérez. Formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski. Argentinos Jrs: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Roman Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Roman Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez. Gol en el primer tiempo: 36m Lucas Zelarayán (B).

Gol en el segundo tiempo: 14m Hernán López Muñóz (A); 37m Tomás Molina (A).