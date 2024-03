Seis Naciones: Italia ganó su primer partido con Gonzalo Quesada

Los 'Azzurri' sorprendieron 31-29 a Escocia en Roma. El seleccionado italiano no ganaba en el torneo desde marzo de 2022.

En total, es el decimocuarto triunfo italiano desde su entrada en el torneo, que en 2000 pasó de Cinco Naciones a Seis Naciones. Ocho de ellas han sido contra Escocia.

En esta edición, Escocia había ganado dos de sus tres primeros partidos y esta derrota corta en seco sus esperanzas de poder pelear por el que hubiera sido su primer título desde 1999 en esta competición estelar de las potencias del hemisferio Norte.

Italia había perdido dos partidos y había empatado en esta edición el de la tercera jornada en Lille contra Francia (13-13). Los italianos estuvieron a punto de ganar ese partido, ya que tuvieron un penal en el último instante, pero Paolo Garbisi estrelló el balón ovalado en la madera.

En el duelo ante los escoceses, la Nazionale se impuso gracias a los 'tries' firmados por el italoargentino Juan Ignacio Brex, el debutante de origen australiano Louis Lynagh y Stephen Varney.

Garbisi se desquitó de su fallo de Lille marcando tres penales y el medio scrum Martín Page-Relo anotó otro.

Gonzalo Quesada (49 años) debutó como seleccionador italiano con este Torneo de las Seis Naciones y su trabajo parece empezar a dar frutos.

"Esta victoria es algo genial, pero yo no he transformado nada. He acompañado un trabajo que ya se había empezado. La Federación Italiana hace un buen trabajo y va por el buen camino", declaró el exjugador de Los Pumas en su conferencia de prensa.

"Tengo la suerte de tener un grupo con mucha motivación, que se entrega siempre al 100%. Solo hay que guiarles y desde el primer día mi objetivo ha sido convencerles de que podíamos jugador ochenta minutos a un alto nivel y una alta intensidad", explicó.

"Pero no hemos ganado nada, esta victoria es solo una etapa. Solo hemos ganado un partido y no era una final", puntualizó.