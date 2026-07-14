La Selección argentina terminó la preparación antes de Inglaterra: los posibles cambios de Lionel Scaloni

El entrenador no confirmó el once titular, pero tampoco descartó que haya algún cambio. En el entrenamiento de este martes en Atlanta probó cambios de esquema y nombres.

La Selección argentina completó este martes el último entrenamiento en Atlanta de cara a la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Lionel Scaloni probó distintos nombres, esquemas y diferentes posibilidades sin dar pistas del once titular.

Con una presencia récord de la prensa con más de 500 periodistas acreditados de todo el mundo , Argentina se entrenó bajo la lluvia en el predio de Atlanta United . La jornada comenzó en el gimnasio con trabajos físicos.

Más tarde en el campo de juego, el cuerpo técnico dividió la práctica en distintas estaciones para trabajar velocidad, coordinación y reacción. Concluida la primera parte, Scaloni preparó ejercicios de movimientos específicos para el partido contra el seleccionado de Thomas Tuchel.

En el cierre, Walter Samuel y Roberto Ayala dirigieron los ejercicios de pelota parada tanto en defensa como en ataque , un aspecto fundamental que le sirvió a la Argentina para destrabar partidos en esta Copa del Mundo.

A pesar de que el entrenador dio indicios de algún cambio en conferencia de prensa, no confirmó ninguno. " Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien", afirmó el entrenador argentino.

Durante el entrenamiento, Scaloni repartió 14 pecheras: diez fueron para los futbolistas que habían sido titulares ante Suiza (Emiliano Martínez entrenó con los arqueros), las otras cuatro fueron para Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.

Sin embargo, en el transcurso de la práctica las pecheras cambiaron de dueño y no se revelará la formación inicial hasta horas antes del partido. Con estas pruebas Scaloni tiene tres posibles esquemas: mantener el 4-4-2 que jugó ante Suiza, plantear un sistema más defensivo con tres centrales para contener el juego aéreo e interior inglés, o mantener el esquema, pero cambiando algunos nombres.

Cualquier cambio que haga el técnico será pensado por cuestiones futbolísticas que le permitan al seleccionado argentino demostrar su juego y bloquear a Harry Kane y Jude Bellingham, las dos principales armas ofensivas de Inglaterra.