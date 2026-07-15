Mientras Javier Milei sigue la semifinal desde Olivos, el Gobierno pone en pausa la agenda

Sin actividades oficiales previstas para este miércoles, día en que la Selección argentina enfrenta a Inglaterra. El Gobierno retomará la agenda el jueves con un discurso del Presidente en el aniversario de la Bolsa de Comercio y el viernes participará del acto por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA.

El partido entre la Selección argentina e Inglaterra alterará este miércoles el ritmo de Casa Rosada. Sin actividades oficiales en la agenda presidencial, Javier Milei y Karina Milei seguirán la semifinal del Mundial desde la Quinta de Olivos , tal como hicieron con los encuentros anteriores del seleccionado. El Gobierno optó por no montar una puesta en escena alrededor del evento deportivo y concentrará su actividad institucional recién a partir del jueves.

La decisión responde a una estrategia que el oficialismo sostiene desde el inicio del torneo. A diferencia de otros gobiernos que aprovecharon los éxitos deportivos para mostrarse junto a la Selección o capitalizar el clima de celebración, el Presidente eligió mantener un perfil bajo. La agenda oficial quedó despejada para el miércoles y no habrá anuncios ni actos que compitan con un partido que monopolizará la atención pública.

En Balcarce 50 admiten que un cruce entre Argentina e Inglaterra tiene una carga simbólica que excede lo futbolístico . Sin embargo, también entienden que el contexto obliga a administrar con cuidado los gestos. El vínculo que Milei construyó con Reino Unido y algunas de sus definiciones sobre Margaret Thatcher volvieron a instalar el debate sobre cuál debía ser la postura oficial frente a un encuentro atravesado por la historia y la cuestión Malvinas.

"El presidente Milei está tratando de recuperar las Malvinas todos los días" , aseguró el martes el vocero Adrián Ravier, y agregó que el canciller Pablo Quirno se pronunciará próximamente sobre la cuestión. En paralelo, el Gobierno reforzará el operativo de seguridad en la Embajada del Reino Unido, con unos 300 efectivos de la Policía Federal Argentina, vallados perimetrales, custodia especial y un esquema de monitoreo reforzado en la zona de Recoleta.

Puertas adentro del Gobierno convivieron en las últimas horas dos miradas . Un sector consideró conveniente acompañar el entusiasmo que genera la Selección y reforzar el clima de unidad nacional. Otro entendió que lo más conveniente era evitar cualquier sobreactuación y dejar que el protagonismo quedara exclusivamente en el equipo de Lionel Scaloni. La segunda posición terminó imponiéndose.

La discusión también atravesó a la administración pública. En distintos organismos surgieron consultas sobre la posibilidad de flexibilizar la jornada laboral para que los empleados pudieran seguir el partido. Finalmente, el Gobierno descartó decretar un asueto o reducción horaria general, pese al pedido formulado por ATE, y dejó la resolución en manos de cada dependencia, priorizando la continuidad de los servicios.

AHORA!!

ATE DEMANDA AL GOBIERNO UN ASUETO ADMINISTRATIVO A PARTIR DEL MEDIODÍA POR EL PARTIDO ARGENTINA!!



El encuentro de mañana entre Argentina e Inglaterra en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de ENORME TRASCENDENCIA CULTURAL e… pic.twitter.com/fnLUv7kUwP — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 14, 2026

El propio Presidente tampoco modificó esa lógica. Sin agenda pública durante toda la jornada, Milei verá el encuentro desde Olivos junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La postal será similar a la de los partidos anteriores del Mundial, cuando ambos eligieron seguir los encuentros desde la residencia presidencial en lugar de trasladarse a actividades oficiales o realizar convocatorias especiales.

El receso será breve. El jueves el mandatario retomará la actividad pública con su participación en el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Allí compartirán escenario el presidente de la entidad, Adelmo Gabbi, y el propio Milei, quien volverá a poner el foco en la marcha de la economía y en el equilibrio fiscal, el eje que el Gobierno busca reinstalar en el centro de la agenda política. Ese mismo día, la secretaria general de la Presidencia, mantendrá una reunión en Casa Rosada con legisladores porteños y de la provincia de Buenos Aires de LLA.

La secuencia continuará el viernes con el acto central por el aniversario del atentado contra la AMIA, una de las ceremonias institucionales más importantes del calendario oficial. La conmemoración reunirá a funcionarios nacionales, dirigentes políticos, representantes de la comunidad judía y familiares de las víctimas, en un contexto en el que el Gobierno volvió a ratificar su alineamiento con Israel.

La pausa de este miércoles también se explica por el intento oficial de ordenar el relanzamiento de la gestión. En Casa Rosada consideran que, después del Mundial, el Congreso volverá a convertirse en el principal escenario de disputa política, con proyectos vinculados a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el equilibrio fiscal y otras iniciativas económicas que el Ejecutivo pretende impulsar durante el segundo semestre.