La historia detrás de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores tras la victoria contra Inglaterra

El telón fue ingresado a escondidas al Mercedes-Benz Stadium. Luego del triunfo, un hincha la arrojó hacia la cancha. Giovanni Lo Celso la tomó y la exhibió.

Los jugadores tomaron la bandera de un hincha que la arrojó desde la tribuna.

El triunfo de la Selección argentina por 2 a 1 ante Inglaterra y la clasificación a la final dejó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026 . En medio de los festejos, los jugadores mostraron una bandera con la leyenda de "las Malvinas son argentinas" , imagen que recorrió el mundo. Horas después se conoció el trasfondo de su creación.

A pesar de las restricciones que regían contra el ingreso de imágenes con mensajes políticos, el telón llegó a manos de los futbolistas una vez finalizado el encuentro. Giovani Lo Celso fue el encargado de tomarlo y exhibirlo, pero hasta ahora se desconocía su origen.

La duda recorrió las redes sociales. Los usuarios comenzaron a indagar sobre el creador de la bandera hasta que el usuario @Milo20154 publicó una imagen inédita en la que se ve el telón sobre un mueble en una habitación de un hotel: "La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel", dijo.

Este jueves, horas después del encuentro, se conocieron más datos. Un video que circuló en redes muestra toda la habitación: frente a esa bandera, aparece otra que también llevó este hincha . Se trata de una con los colores argentinos, el escudo de la AFA y una imagen del Gauchito Gil.

Debido a las disposiciones de FIFA y de los organismos de seguridad, la bandera no debería haber pasado los controles en los accesos al estadio porque podía ser considerado una provocación o una incitaciones a la violencia, a pesar de la legitimidad del mensaje. Por lo que se presume que el hincha debió haberlo ingresado a escondidas al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La versión coincide con lo que contó Gonzalo Montiel luego del partido. Consultado por la aparición de la bandera, el defensor reveló: “Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento”.

Por su parte, Nelson Castro, en Telenoche, agregó que alguien la había tirado al campo de juego y que luego se la dieron a los jugadores. En un video se observa a Lo Celso, quien no sumó minutos durante, tomar el trapo desde el césped.

El volante agarró la bandera a metros de la tribuna, leyó la inscripción y la mostró de cara a los hinchas. Luego se sumaron Lisandro Martínez y Cristian Romero, que la sostuvieron mientras saltaban y cantaban.

Sobre el final, el mediocampista del Betis la dejó desplegada en la cancha. Inmediatamente, los fotógrafos captaron el momento y la imagen se viralizó.

La bandera no quedó en el estadio. Los jugadores la trasladaron al hotel, donde llegó a manos de uno de los mozos que se encuentran en la concentración, quien le llevó tranquilidad a su creador. "A quien corresponda. Está en buenas manos", dijo en sus redes sociales.

Qué dijeron los jugadores sobre la bandera

La acción fue reivindicada por algunos futbolistas. Desde Telefé, la periodista Sofía Martínez le preguntó a Leandro Paredes sobre la bandera y dijo: "Y siempre serán argentinas...”.

"Somos conscientes de que es una parte triste de nuestra historia y duele. Jugábamos por todo nuestro pueblo y lo hicimos de la mejor manera. Lo que vivimos en el himno fue emocionante. Si bien queríamos transmitir que era solo un partido de fútbol, nosotros somos consientes de que no es así y era muy importante para nuestro país", aseguró.

Ante el mismo medio, Lautaro Martínez sostuvo: "Obviamente que es una cosa que pasó hace muchísimos años, tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros no era un partido más, era un partido especial, tratamos de jugarlo de esa manera".

También se expresó Lisandro Martínez: "Nosotros tratamos siempre de representar a nuestra Argentina querida de esta forma, peleando hasta el último minuto. Que el mensaje sea ese: de unión y de dejar todo hasta el último minuto con esta camiseta. Nunca los vamos a dejar tirados". "No podíamos fallarle al pueblo argentino", destacó.

La queja del Reino Unido

La imagen generó una reacción inmediata del Reino Unido, que solicitó a la FIFA investigar el episodio al considerar que se trató de una manifestación política dentro de una competencia oficial. La organización prohíbe la exhibición de mensajes ideológicos o considerados ofensivos durante sus torneos.

Ahora, la institución dirigida por Gianni Infantino deberá evaluar los informes del encuentro y determinar si corresponde aplicar sanciones contra los jugadores involucrados o contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).