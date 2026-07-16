El elegido fue el esloveno Slavko Vincic, quien estará al frente del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

La FIFA confirmó al árbitro de la final Argentina-España: quién es y la polémica que lo marcó.

La FIFA confirmó este jueves al árbitro que tendrá la responsabilidad de impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España , que se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey .

El elegido por la Federación Internacional de Fútbol fue el esloveno Slavko Vincic , quien estará al frente del partido que definirá al nuevo campeón del mundo. El juez europeo será acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic , que cumplirán la función de árbitros asistentes.

Además, el jordano Adham Makhadmeh fue designado como cuarto árbitro , mientras que su compatriota Mohammad Alkalaf será el árbitro de reserva.

Slavko Vincic, de 46 años , es considerado el mejor árbitro de Eslovenia y cuenta con una extensa trayectoria internacional. Es árbitro FIFA desde 2010 y a lo largo de su carrera dirigió partidos de máxima exigencia, entre ellos las semifinales de la Nations League 2023 entre España e Italia y la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund .

El elegido por la Federación Internacional de Fútbol fue el esloveno Slavko Vincic, quien estará al frente del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

La final del domingo será su sexto partido en una Copa del Mundo . Además de haber sido el juez del debut de Argentina ante Arabia Saudita en Qatar 2022 , también dirigió el duelo entre Gales e Inglaterra en aquella edición y, en el Mundial 2026 , fue designado para los encuentros entre Brasil-Marruecos, Jordania-Argelia y México-Ecuador . En sus participaciones mundialistas acumula 15 tarjetas amarillas y una expulsión .

La polémica que lo salpicó en 2020

Más allá de su carrera dentro del campo de juego, Slavko Vincic quedó involucrado en una polémica en 2020, cuando fue detenido en Bosnia y Herzegovina en el marco de una investigación relacionada con una presunta red de prostitución, tráfico de drogas y armas.

El árbitro se encontraba en una cabaña en Bijeljina, donde la Policía realizó un operativo. Según trascendió en ese momento, las autoridades encontraron en el lugar a nueve mujeres, 26 hombres, paquetes de cocaína, armas de fuego, chalecos antibalas y más de 10 mil euros en efectivo.

Vincic negó cualquier tipo de vínculo con las actividades investigadas y aseguró que había llegado al lugar tras aceptar una invitación para almorzar. “No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello”, explicó en aquel momento.

Según las versiones difundidas durante la investigación, el árbitro se encontraba junto a Tijana Maksimovic, señalada como presunta líder de la organización, aunque Vincic sostuvo que desconocía la situación y que se trató de un malentendido.

La Federación Eslovena de Fútbol respaldó al árbitro y consideró que se trató de una confusión, por lo que continuó confiando en él para partidos de máxima importancia.

Ahora, seis años después de aquel episodio, Slavko Vincic tendrá uno de los desafíos más importantes de su carrera: dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, donde estará en juego la gloria máxima del fútbol internacional.

Tercer puesto: Francia-Inglaterra también tiene árbitro confirmado

Además de la final entre Argentina y España, la FIFA también confirmó la terna arbitral para el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, que enfrentará a Francia e Inglaterra.

El encargado de impartir justicia será el venezolano Jesús Valenzuela, quien estará acompañado por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como árbitros asistentes.

El cuarto árbitro será el marroquí Jalal Jayed, mientras que su compatriota Zakaria Brinsi ocupará el rol de árbitro de reserva.