Los antecedentes de Lionel Messi en el MetLife Stadium: del clásico contra Brasil a la renuncia a la Selección + Agregar ámbito en









El rosarino volverá a pisar el césped de un estadio en el que disputó varios encuentros con la camiseta del seleccionado. Cómo le fue.

Lionel Messi marcó uno de los mejores goles del seleccionado ante Brasil.

Lionel Messi jugará por segunda vez una final con la Selección argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde disputará el encuentro decisivo del Mundial 2026 contra España. No es un estadio más en su carrera: allí tuvo una de sus mejores actuaciones ante Brasil, pero también el golpe más duro que lo llevó a anunciar su renuncia a la Selección.

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El primer gran recuerdo del capitán en el MetLife fue el 9 de junio de 2012, en un amistoso frente a Brasil. En aquel entonces, el rosarino fue la gran figura de la noche: anotó un recordado hat-trick, con un golazo en el que arrancó por banda derecha, eludió a dos jugadores y definió desde afuera del área al ángulo del arquero para el triunfo argentino por 4 a 3.

Fue una actuación formidable del "10" con la camiseta Argentina que todavía permanece entre las mejores de su carrera con la Selección. Y anticipaba el altísimo rendimiento que tuvo durante el ciclo de Alejandro Sabella, con quien lograría a llegar a la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

La renuncia post Copa Centenario Cuatro años más tarde llegó la cara opuesta: el 26 de junio de 2016, Argentina empató 0-0 con Chile en la final de la Copa América Centenario y perdió 4-2 por penales, en la que Messi erró su disparo desde los doce pasos y terminó quebrado en llanto sobre el césped, abrazado al delantero Sergio "Kun" Agüero.

Minutos después, en los pasillos del estadio, sorprendió a todos con una frase que sacudió al fútbol argentino: "Se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué y no se me dio. Creo que sí es una decisión definitiva. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí", dijo.

A su vez, el capitán argentino también agregó: "Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina". La historia, sin embargo, tuvo otro capítulo apenas dos meses después, cuando Messi dio marcha atrás con su decisión, volvió a ponerse la camiseta argentina y marcó los tres goles ante Ecuador y del triunfo ante Uruguay en Mendoza por las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Rusia 2018. En total, el capitán disputó cuatro partidos en el MetLife: dos amistosos ante Estados Unidos (0 a 0 en 2008 y 1 a 1 en 2011), el histórico 4 a 3 frente a Brasil con tres goles suyos en 2012 y la final de la Copa América Centenario de 2016, la noche que marcó un antes y un después en su camino con la Selección.