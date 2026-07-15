Una rivalidad sin dueño tendrá su capítulo más grande: Argentina y España definen el Mundial + Agregar ámbito en









Los seleccionados finalistas del Mundial 2026 se enfrentaron en 14 ocasiones. La última fue en la previa de Rusia 2018 con derrota por 6-1 para los dirigidos por Jorge Sampaoli.

Argentina y España se enfrentarán por segunda vez en un Mundial. @afaseleccion y @gianni_infantino

Argentina y España se verán las caras en una final histórica en el Mundial 2026. Una selección irá en busca del bicampeonato, la otra por su segunda estrella. El historial entre ambas selecciones está empatado.

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El partido del próximo domingo será el encuentro número 15 entre ambas selecciones. Ambos equipos están igualados con seis victorias para cada uno y dos empates. Con la final que se jugará en Nueva York ese equilibrio se romperá y una de las dos selecciones se adelantará en el historial.

En todos esos cruces tan solo uno fue por un Mundial en Inglaterra 1966, el resto fueron todos partidos amistosos. El último fue en la previa de la Copa del Mundo de 2018 y terminó con victoria por 6-1 para La Roja ante los dirigidos por Jorge Sampaoli. Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico habían disputado ese amistoso, Lionel Messi no jugó por una lesión en el aductor derecho.

En marzo de este año, ambos equipos tenían programado jugar la Finalissima que finalmente no se disputo por desacuerdos en la organización.

Cómo fue el único cruce mundialista entre Argentina y España El 13 de julio de 1966, en el primer partido de fase de grupos del Mundial de Inglaterra, Argentina se impuso por 2-1 ante España. Fue con un doblete de Luis Artime, padre de Luifa el presidente de Belgrano.

Aquel resultado terminó siendo decisivo para que la Albiceleste clasifique como segunda de su grupo y España quede eliminada en tercer lugar de la zona. El plantel argentino, que tenía entre sus figuras a Roberto Perfumo y Antonio Rattín, quedó eliminada en esa edición en cuartos de final contra Inglaterra. En ese cruce entre españoles y argentinos ninguno había salido campeón del mundo todavía. En 2026, los dirigidos por Lionel Scaloni tienen tres mundiales ganados y España uno. Además, ambos llegan como los vigentes campeones de Sudamérica y Europa, es la primera vez que dos campeones continentales se enfrentan en la final. El historial empatado entre Argentina y España La balanza está igualada en los 14 partidos que se jugaron, 13 fueron por amistosos y tan solo uno en una Copa del Mundo. 6 victorias de Argentina

6 victorias de España

2 empates