Terremotos en Venezuela: encontraron muertos a la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo + Agregar ámbito en









Los cuerpos fueron localizados entre los escombros de una estructura colapsada en la zona de Playa Grande tras intensas tareas de rescate.

El peor final para la familia del futbolista Lucas Trejo tras el desastre en territorio venezolano. IG

El peor desenlace sacudió al mundo del deporte este sábado por la noche al confirmarse el hallazgo sin vida de la esposa y los dos hijos del defensor argentino Lucas Trejo. La familia era buscada desesperadamente desde el miércoles, cuando los devastadores terremotos en Venezuela provocaron el colapso del edificio donde residían en la zona de Playa Grande. La trágica noticia fue comunicada inicialmente por el futbolista Edson Tortolero, quien participó activamente en los rescates, y luego ratificada de manera oficial por el club Deportivo La Guaira.

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edson tortolero La publicación de Edson Tortolero.

En sintonía con las primeras informaciones, el Deportivo La Guaira emitió una constancia oficial para expresar su profundo pesar y acompañar al defensor cordobés en este doloroso momento. A través del documento, la institución confirmó el fallecimiento de Yanina Maranella, esposa del futbolista, y de sus pequeños hijos, Aarón y Ainhoa Trejo, poniéndose a entera disposición de sus allegados.

La solidaridad del ambiente futbolístico se había hecho visible 24 horas antes del trágico desenlace. El jugador Garcés había compartido un video desde la zona del desastre, donde se lo veía removiendo escombros junto a Tortolero, Correa y otros colegas. En la filmación, el grupo explicaba que se habían sumado a los rescatistas con la única misión de salvar vidas y localizar a los seres queridos de Trejo, a quien describieron con afecto como “un amigo y un hermano del fútbol”.

Cómo fueron los terremotos en Venezuela y el desesperado pedido de Lucas Trejo La tragedia se originó el último miércoles, cuando dos potentes terremotos sacudieron el territorio venezolano. Aunque el epicentro se localizó en la ciudad de Morón, dentro del estado de Carabobo, la zona de La Guaira sufrió las peores consecuencias del impacto.

Ante la falta de comunicación tras los sismos, el defensor argentino utilizó sus plataformas digitales en un intento desesperado por localizar a su pareja y a sus dos hijos, quienes se encontraban en el edificio de Playa Grande que terminó desplomándose. “No sé nada de mi familia. Oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”, había manifestado el futbolista en aquel dramático primer llamado. El defensor cordobés, de 38 años, se encuentra actualmente en las filas del club Marítimo de La Guaira, habiendo consolidado la mayor parte de su trayectoria futbolística en el exterior. Al momento de originarse los sismos, el jugador se encontraba concentrado con el resto del plantel en Caracas a la espera del debut en la Copa Venezuela, según los reportes de la plataforma oficial de la institución.

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