La nueva provocación de Donald Trump tras difundir un mapa de Venezuela como territorio de EEUU

El presidente estadounidense volvió a insistir con esa posibilidad meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares norteamericanas.

Fuerte controversia por un posteo de Donald Trump que ubica a Venezuela dentro de Estados Unidos.

Donald Trump compartió en su red Truth Social un mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos y la leyenda " Estado 51 ". No es la primera vez que el mandatario desliza la idea de una anexión del país caribeño a la potencia norteamericana.

Trump viene jugando con esa posibilidad desde el 3 de enero , cuando fuerzas militares estadounidenses capturaron al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , y lo trasladaron a Nueva York, donde permanece a la espera de un juicio federal por narcoterrorismo.

En declaraciones a la cadena Fox, Trump había afirmado que estaba "considerando seriamente" convertir a Venezuela en el estado 51 de EEUU. Al día siguiente, publicó por primera vez en su red social el mapa del país sombreado con la bandera estadounidense.

Desde la captura de Maduro, Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez , con el objetivo de alcanzar una transición democrática en Venezuela, aunque todavía no estableció un calendario electoral.

Trump había declarado que Venezuela no está "preparada" para celebrar elecciones, aunque señaló que hubo "avances" en ese sentido. También sostuvo que "Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico" y destacó los beneficios que, según su visión, obtienen tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.

El contexto político detrás de la publicación de Trump

El mensaje de Trump llega en un momento en que el Parlamento venezolano y un grupo de opositores anunciaron que iniciarán este sábado, con apoyo de Washington, conversaciones para promover la democracia en el país.

El diálogo se da poco más de dos meses después de que el sector mayoritario de la oposición, liderado por María Corina Machado y Edmundo González, propusiera una negociación "seria" con el Gobierno y el acompañamiento de EEUU para "restaurar la democracia" a través de una elección presidencial "libre, transparente y soberana".

Las nuevas conversaciones arrancarán sin la premio Nobel de la Paz, quien el fin de semana pasado había asegurado en un comunicado firmado junto a González que no participó en el "diseño, construcción y funcionamiento" de ese proceso.

Además de con Venezuela, Trump suele referirse a la posibilidad de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos y también llegó a insinuarlo respecto de Groenlandia.