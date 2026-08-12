Cadillac cambia de director en la Fórmula 1: Budkowski reemplaza a Lowdon

La escudería estadounidense anunció un cambio de liderazgo con efecto inmediato, en una transición que definió como parte de su plan para avanzar en la próxima etapa competitiva.

Cadillac anunció un cambio en la conducción de su equipo de Fórmula 1 . Marcin Budkowski asumirá como nuevo director de la escudería en reemplazo de Graeme Lowdon , con efecto inmediato y tras apenas media temporada de competencia.

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La escudería, respaldada por General Motors , explicó que el movimiento forma parte de una transición de liderazgo prevista desde el inicio y vinculada con la evolución del proyecto, que ahora busca concentrarse en mejorar su rendimiento deportivo.

Budkowski, de 49 años, cuenta con una extensa trayectoria en la máxima categoría. Trabajó en equipos como Ferrari, McLaren y Renault , además de haber ocupado diferentes funciones dentro de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Lowdon , de 61 años, había estado al frente del proyecto Cadillac desde 2024, durante el proceso que llevó a la marca estadounidense a convertirse en el undécimo equipo de la Fórmula 1 .

Bajo su conducción, la escudería atravesó la etapa de conformación de la estructura, incorporó personal y finalmente llegó a la parrilla de salida por primera vez en marzo, en el Gran Premio de Australia.

Sin embargo, después de las primeras 11 carreras de la temporada, Cadillac todavía no consiguió sumar puntos y ocupa el último lugar del campeonato de constructores. A pesar de ese registro, el equipo tuvo actuaciones superiores a las de Aston Martin durante buena parte del año.

Budkowski, de 49 años, cuenta con una extensa trayectoria en la máxima categoría.

La escudería cuenta con una dupla de pilotos experimentados formada por Sergio Pérez y Valtteri Bottas, dos corredores con amplia trayectoria en la Fórmula 1.

“Su nombramiento se produce tras una transición de liderazgo planificada, a medida que la organización evoluciona desde su fase inicial de construcción hacia la siguiente etapa de rendimiento en competición”, explicó Cadillac.

Budkowski comenzó su carrera en la F1 en Prost en 2001 y posteriormente pasó por Ferrari y McLaren. En 2014 se incorporó a la FIA como coordinador técnico y deportivo, antes de regresar a un equipo en 2017 con Renault.

Entre 2017 y 2022 trabajó en Renault F1 y ocupó durante sus últimos años allí el cargo de director ejecutivo de Alpine.

El nuevo responsable tendrá ahora el desafío de encabezar la evolución deportiva de Cadillac en su primera temporada y preparar a la estructura para sus próximos objetivos dentro de la categoría.

La siguiente cita del campeonato será el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort, luego del tradicional receso de verano de la Fórmula 1.