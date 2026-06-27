Venezuela: Delcy Rodríguez agradeció a Javier Milei el envío de asistencia humanitaria por los terremotos + Agregar ámbito en









La comitiva argentina llegó el sábado por la mañana. Se conocieron al menos 1.430 muertes, mientras se siguen buscando a casi 55.000 personas desaparecidas.

El grupo de rescatistas argentinos en Venezuela. Ministerio de Defensa

En un nuevo gesto de acercamiento diplomático entre ambos países, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció a Javier Milei el envío de ayuda humanitaria, tras el terremoto que afectaron a distintas ciudades de su país. El contingente argentino de asistencia arribó en la madrugada del sábado a Caracas.

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"Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas", fue el mensaje de la presidenta venezolana en su cuenta de la red social X.

De forma previa, Presidencia de la Nación, se había expresado a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, en donde manifestó "su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que sacudieron este miércoles la franja norte costera de Venezuela, y que se sintieron en buena parte del territorio venezolano, afectando a innumerables familias, dejando incalculables daños estructurales y derrumbes en distintas ciudades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2070898284177006806&partner=&hide_thread=false Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei @JMilei y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas. pic.twitter.com/sYobVWOwhH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 27, 2026 Cuál fue la asistencia argentina a Venezuela Según comunicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, la asistencia argentina a Venezuela consistió en:

Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas. 2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

134 carpas y 48 kits de cocina.

Colchones, camillas y aires acondicionados. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinDefensa_Ar/status/2070838115514696027&partner=&hide_thread=false La ayuda argentina ya está en Venezuela. A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas… pic.twitter.com/eQjl793odO — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 27, 2026 Terremotos en Venezuela: ya son 1430 los muertos confirmados por la catástrofe Luego de que dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacudieran a Venezuela este miércoles, el número de muertos ya llegó a 1.430. Así lo confirmó la gestión de Delcy Rodríguez, luego de asegurar la llegada de refuerzos para continuar la búsqueda de personas bajo los escombros. Fue el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, quien presentó el nuevo balance en una conferencia televisada; dijo además que son 3.238 los heridos. En tanto detalló que hay 3.142 familias en refugios temporales y más de 12.000 asistencias médicas. En tanto, una web no oficial que sigue el conteo de desaparecidos informó este sábado que siguen buscando a 54.973 hombres y mujeres tras los dos sismos consecutivos.