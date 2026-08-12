Increíble: incautaron casi 100 kilos de marihuana en el micro del San Pablo

Tras el grave incidente fueron detenidos los tres conductores y el club brasileño viajó a La Paz para jugar por la Copa Sudamericana en otro vehículo.

El micro que iba a transportar al plantel de San Pablo de Brasil durante su estadía en Bolivia fue incautado este martes en Cochabamba con 86,5 kilos de marihuana , según informó el sitio boliviano Red Uno.

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La operación estuvo a cargo de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR) de Bolivia.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron cuatro bolsas que contenían la droga dentro del vehículo y como consecuencia del operativo, tres personas fueron detenidas.

Según la información difundida, se trataba de los conductores responsables del servicio de transporte contratado para la delegación brasileña.

La empresa Buses Cosmos , encargada de trasladar al plantel, debió proporcionar otro micro para cumplir con el servicio previsto.

El vehículo de reemplazo fue puesto a disposición del club en el horario acordado y la delegación pudo mantener su cronograma habitual.

Desde São Paulo confirmaron que el club no fue informado sobre el procedimiento y que no tuvo contacto con el micro incautado.

La institución también precisó que otro vehículo de la misma empresa había prestado servicio con normalidad durante la noche del lunes, cuando trasladó a la delegación desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hasta el hotel.

La logística del equipo brasileño en Bolivia fue organizada de manera especial debido a las condiciones de altitud.

São Paulo decidió instalarse en Santa Cruz de la Sierra, ubicada a unos 400 metros sobre el nivel del mar, para realizar allí su preparación antes del partido.

La delegación viajará a La Paz apenas unas horas antes del encuentro ante Bolívar, con el objetivo de permanecer el menor tiempo posible en una ciudad situada a más de 3.600 metros de altitud.

El club, por lo tanto, no estuvo involucrado ni tuvo contacto con el vehículo durante el operativo en Cochabamba.