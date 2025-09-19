Gran Premio de Bakú: Franco Colapinto tuvo una mala jornada en las prácticas y terminó último







El piloto argentino no logró cerrar una buena performance las prácticas libres de la competencia en Azerbaiyán y quedó al final de la parrilla. La carrera será el domingo.

Franco Colapinto corriendo en Baku.

Después del Gran Premio de Italia, donde Franco Colapinto finalizó en la 17° posición, la Fórmula 1 continua su calendario en el circuito urbano de Bakú, en Azerbaiyán, una pista que representa un reto especial para el piloto argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La competencia se desarrollará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre.

En la primera sesión de entrenamientos libres, Colapinto se ubicó en el 19° puesto, superando por un lugar al francés Pierre Gasly. Tanto el argentino como el piloto de Alpine buscarán optimizar sus tiempos en la segunda práctica, con la expectativa de acercarse a los registros de la zona media.

Franco Colapinto cerró la segunda prueba último Con el objetivo de mejorar su rendimiento, Colapinto cambió a gomas medias y tuvo algunos buenos momentos en la FP2. Sin embargo, finalizó último, con un tiempo de 1:43,322, a 2 segundos y 29 milésimas de líder Lewis Hamilton, de Ferrari.

franco colapinto Colapinto quiere mejorar su rendimiento en Arzebaiyán. Archivo

Toda la acción del GP de Azerbaiyán se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium, que transmitirán cada sesión del fin de semana, desde las prácticas hasta la carrera. Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 Viernes 19 de septiembre Práctica Libre 1: 05:30hs

Práctica Libre 2: 09:00hs Sábado 20 de septiembre Práctica Libre 3: 05:30hs

Clasificación: 09:00hs Domingo 21 de septiembre Carrera: 08:00hs El calendario completo de lo que queda de la Fórmula 1 para 2025 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)

5 de octubre: GP de Singapur

19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)

26 de octubre: GP de México

9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre: GP de Las Vegas

30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)