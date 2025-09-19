Después del Gran Premio de Italia, donde Franco Colapinto finalizó en la 17° posición, la Fórmula 1 continua su calendario en el circuito urbano de Bakú, en Azerbaiyán, una pista que representa un reto especial para el piloto argentino.
Gran Premio de Bakú: Franco Colapinto tuvo una mala jornada en las prácticas y terminó último
El piloto argentino no logró cerrar una buena performance las prácticas libres de la competencia en Azerbaiyán y quedó al final de la parrilla. La carrera será el domingo.
En la primera sesión de entrenamientos libres, Colapinto se ubicó en el 19° puesto, superando por un lugar al francés Pierre Gasly. Tanto el argentino como el piloto de Alpine buscarán optimizar sus tiempos en la segunda práctica, con la expectativa de acercarse a los registros de la zona media.
Franco Colapinto cerró la segunda prueba último
Con el objetivo de mejorar su rendimiento, Colapinto cambió a gomas medias y tuvo algunos buenos momentos en la FP2. Sin embargo, finalizó último, con un tiempo de 1:43,322, a 2 segundos y 29 milésimas de líder Lewis Hamilton, de Ferrari.
Toda la acción del GP de Azerbaiyán se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium, que transmitirán cada sesión del fin de semana, desde las prácticas hasta la carrera.
Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 05:30hs
- Práctica Libre 2: 09:00hs
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 05:30hs
- Clasificación: 09:00hs
Domingo 21 de septiembre
- Carrera: 08:00hs
El calendario completo de lo que queda de la Fórmula 1 para 2025
- 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
- 5 de octubre: GP de Singapur
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
- 26 de octubre: GP de México
- 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas
- 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
- 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)
