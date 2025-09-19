SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de septiembre 2025 - 10:01

Gran Premio de Bakú: Franco Colapinto tuvo una mala jornada en las prácticas y terminó último

El piloto argentino no logró cerrar una buena performance las prácticas libres de la competencia en Azerbaiyán y quedó al final de la parrilla. La carrera será el domingo.

Franco Colapinto corriendo en Baku.

Después del Gran Premio de Italia, donde Franco Colapinto finalizó en la 17° posición, la Fórmula 1 continua su calendario en el circuito urbano de Bakú, en Azerbaiyán, una pista que representa un reto especial para el piloto argentino.

La competencia se desarrollará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre.

Informate más

En la primera sesión de entrenamientos libres, Colapinto se ubicó en el 19° puesto, superando por un lugar al francés Pierre Gasly. Tanto el argentino como el piloto de Alpine buscarán optimizar sus tiempos en la segunda práctica, con la expectativa de acercarse a los registros de la zona media.

Franco Colapinto cerró la segunda prueba último

Con el objetivo de mejorar su rendimiento, Colapinto cambió a gomas medias y tuvo algunos buenos momentos en la FP2. Sin embargo, finalizó último, con un tiempo de 1:43,322, a 2 segundos y 29 milésimas de líder Lewis Hamilton, de Ferrari.

franco colapinto
Toda la acción del GP de Azerbaiyán se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium, que transmitirán cada sesión del fin de semana, desde las prácticas hasta la carrera.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 05:30hs
  • Práctica Libre 2: 09:00hs

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 05:30hs
  • Clasificación: 09:00hs

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 08:00hs

El calendario completo de lo que queda de la Fórmula 1 para 2025

  • 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
  • 5 de octubre: GP de Singapur
  • 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
  • 26 de octubre: GP de México
  • 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
  • 22 de noviembre: GP de Las Vegas
  • 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
  • 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

