El divertido ida y vuelta entre Franco Colapinto y Christine GZ

El intercambio surgió a raíz de que en los últimos días se lanzó un nuevo comercial de Mercado Pago, protagonizado por el argentino.

Franco Colapinto tuvo un nuevo intercambio con una periodista de DAZN.

En vísperas del Gran Premio de Azerbaiyán Fórmula 1 , Franco Colapinto volvió a tener un simpático ida y vuelta con una periodista. En esta ocasión, bromeó con Christine GZ sobre sus dotes actorales.

Todo comenzó cuando la reportera le dijo: "Nos quedamos locos con cómo actúas”. Ante este primer comentario, el piloto argentino respondió: "¿No sabías? Actuando soy mejor que manejando. Si manejando hiciera lo que hago actuando ¿Sabés qué? Sería mejor que Schumacher y Verstappen juntos “.

El argentino continuó entre risas "pero bueno, capaz vamos por el camino actoral. No, mentira", bromeó. Acto seguido, la periodista insistió: “No, no, pero de verdad. Flipante ”.

Franco Colapinto afronta por segunda vez un Gran Premio en el circuito callejero de Bakú.

El origen de la complicidad entre el argentino y la periodista ocurrió durante una entrevista que Colapinto concedió a Christine GZ para la cadena DAZN, en la que el piloto argentino, a punto de debutar con Williams en la Fórmula 1, le dijo: “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

Tras ese contacto, tuvieron varios intercambios divertidos, siendo el más reciente el que se dio tras la finalización del Gran Premio de Países Bajos, en el que Colapinto finalizó 11°. Allí, la cronista lo consultó sobre la que sería la próxima carrera: "La siguiente es Monza, ¿te gusta?”.

Inmediatamente el bonaerense contestó: “Sí, ahí debuté en la Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota”, lo que generó la carcajada de ambos.

franco colapinto alpinee.avif Franco Colapinto suele ser una de las caras habituales de los comerciales de Mercado Libre.

Franco Colapinto, piloto y actor: su otra faceta

Mercado Libre, estuvo presente para apoyar económicamente la carrera de Colapinto. Además, a partir del arribo del piloto a Alpine, la principal plataforma de comercio electrónico en América Latina anunció una asociación con la escudería francesa y se convirtió en uno de sus principales inversores.

De esta manera, el argentino es una de las caras recurrentes de los comerciales de la compañia.