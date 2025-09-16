Franco Colapinto repunta en la Fórmula 1 y lo suman al póster oficial del Gran Premio de Azerbaiyán







La F1 incluyó al piloto argentino en la publicación de la carrera del próximo fin de semana en el circuito de Bakú.

Franco COlapinto tiene una nueva chance en el próximo Gran Premio de Azerbaiyán.

La Fórmula 1 incluyó a Franco Colapinto en el póster oficial del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino comparte protagonismo con George Russell y Yuki Tsunoda en la imagen promocional de la carrera que se disputará este fin de semana en el circuito callejero de Bakú. La elección destaca el reconocimiento internacional que Colapinto obtuvo tras su desempeño en la temporada actual.

El póster oficial muestra a los tres pilotos junto a una fotografía del castillo medieval que los corredores atraviesan en la curva ocho del trazado. La imagen conmemora el 107° aniversario de la liberación de Azerbaiyán, ocurrida el 15 de septiembre de 1918. El circuito de 6.003 metros, ubicado a orillas del mar Caspio, presenta un desafío particular por sus largas rectas y curvas técnicas.

Embed - FORMULA 1® on Instagram: "IT'S RACE WEEK! Back in Baku #F1 #Formula1 #AzerbaijanGP" View this post on Instagram A post shared by FORMULA 1® (@f1)

La preparación del Alpine para el GP de Azerbaiyán Franco Colapinto llega a esta carrera con expectativas renovadas tras su desempeño en la temporada anterior. En la edición 2024 del Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto argentino logró sus primeros puntos en la Fórmula 1 al finalizar en octava posición con un Williams-Mercedes. Este año, con el Alpine A525-Renault, busca repetir ese resultado en su vigésima participación en la categoría.

Durante la semana previa a la carrera, Colapinto trabajó en el simulador del equipo en la base de Enstone. Junto a Pierre Gasly, analizó estrategias para enfrentar las dificultades que presenta el circuito de Bakú, donde las largas rectas no favorecen el rendimiento del monoplaza francés. Además, el equipo evalúa la posibilidad de cambiar el motor del auto de Colapinto, que ya acumuló cuatro carreras consecutivas sin modificaciones.

Un eventual reemplazo de la unidad de potencia, compuesta por la unidad generadora de calor (MGU-H), la unidad de energía cinética (MGU-K), el turbocompresor (TC), la centralina eléctrica (CE) y el escape (EX), implicaría una penalización de cinco posiciones en la grilla de salida. Sin embargo, esta sanción no tendría un impacto significativo en un circuito donde el Alpine ya parte con desventajas de velocidad. La medida podría beneficiar al equipo en la siguiente carrera, el Gran Premio de Singapur, programado para el 5 de octubre. Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán Los horarios y el cronograma del GP de Azerbaiyán: Viernes 19 de septiembre Prácticas Libres 1 - 5:30 horas

Prácticas Libres 2 - 9:00 horas Sábado 20 de septiembre Prácticas Libres 3: 5:30 horas

Clasificación: 9:00 horas Domingo 21 de septiembre Carrera: 8:00 horas