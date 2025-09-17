Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de Azerbaiyán, próxima carrera de Franco Colapinto







Conocé cómo es el circuito en el que el piloto argentino correrá su próxima carrera en la Fórmula 1.

Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de Azerbaiyán, próxima carrera de Franco Colapinto

El piloto argentina Franco Colapinto, que corre para la escudería francesa Alpine, disputará este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Colapinto ya conoce muy bien este circuito, que es donde consiguió su mejor resultado en la categoría al quedar octavo el año pasado cuando corría para Williams.

El Circuito Callejero de Bakú cuenta con una longitud de 6,003 kilómetros y tiene 20 curvas, lo que lo convierte en uno de los trazados más complicados del calendario.

Charles Leclerc’s Pole Lap 2024 Azerbaijan Grand Prix Pirelli - FORMULA 1 (720p, h264)