Alpine y Franco Colapinto, en riesgo de sanción por el motor en la Fórmula 1







El equipo Alpine podría recibir una penalización en el próximo Gran Premio de Azerbaiyán. Cómo afectaría a Colapinto la medida.

Franco Colapinto podría recibir una sanción por culpa de Jack Doohan.

El equipo Alpine enfrenta una posible penalización en la Fórmula 1 debido al estado del motor del monoplaza número 43, pilotado por Franco Colapinto. El impulsor ya acumuló cuatro carreras de uso continuo sin cambios, lo que lo sitúa en el límite permitido por el reglamento. Si el equipo decide reemplazar alguna de sus piezas, el piloto argentino podría recibir una sanción en la grilla de partida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El problema se originó con el legado de Jack Doohan, quien utilizó tres de los cuatro cupos permitidos en componentes clave del motor Renault durante sus seis carreras con el mismo monoplaza. Colapinto heredó esta situación y ahora enfrenta el riesgo de exceder el límite de cuatro unidades por temporada en elementos como el motor de combustión interna (ICE), la unidad generadora de calor (MGU-H), la unidad generadora de energía cinética (MGU-K) y el turbocompresor.

alpine belgica @AlpineF1Team

Qué sanción recibiría si cambia de impulsor De acuerdo con las normas de la Fórmula 1, cada piloto puede utilizar un máximo de cuatro unidades de cada componente del motor durante la temporada. Colapinto ya empleó cinco de cada uno, lo que implica que cualquier reemplazo adicional acarrearía una penalización de cinco posiciones en la grilla de salida por cada pieza cambiada.

La degradación acumulada en los últimos Grandes Premios, especialmente en Bélgica, Hungría, Países Bajos e Italia, afectó negativamente el rendimiento del motor. Esta situación obliga al equipo a evaluar un cambio de componentes, a pesar de las posibles consecuencias en la clasificación.

Por qué Azerbaiyán aparece como la carrera ideal para purgar la penalización El circuito callejero de Bakú, donde se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán, presenta condiciones ideales para asumir una eventual penalización. Este trazado exige al máximo el motor, lo que podría relegar al Alpine a las últimas posiciones en la clasificación. En este contexto, una sanción de cinco puestos no tendría un impacto real en la posición de partida de Colapinto. Además, el uso de componentes más nuevos podría brindar una ventaja en la siguiente carrera, en Singapur, donde el circuito es más técnico y la potencia del motor no resulta tan determinante. Esta estrategia permitiría a Colapinto competir con un impulsor en mejores condiciones, mejorando sus posibilidades en una pista donde las características del auto podrían ser menos limitantes.