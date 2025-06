Un triángulo amoroso agita el mundo del tenis: Anastasia Potapova, Alexander Shevchenko y Tallon Griekspoor encienden las alarmas en Roland Garros

Esa no fue la única ocasión en la que la rusa apareció alentando a su presunta pareja. Tras los rumores de separación en septiembre de 2024 y su posterior confirmación, Potapova fue fotografiada en otros torneos siguiendo de cerca al jugador europeo . Su matrimonio con Shevchenko, iniciado con una boda en San Petersburgo , no resistió las tensiones de la convivencia, pese a haberse conocido desde los nueve años.

Las declaraciones de Anastasia Potapova

En una entrevista con Sofya Tartakova para el medio ruso Bolshe, la tenista expresó: “Tomé decisiones tremendamente grandes a finales del año, pero así es la vida. Lamentablemente, cosas como estas suceden y debes aceptarlo”. Pese al dolor, no dudó en desearle lo mejor a su exmarido: “Le deseo todo lo mejor, y se lo merece. Realmente espero que continúe desarrollándose como jugador”.

Anastasia Potapova y Alexander Shevchenko.jpg Pointbreak

La ruptura no solo representó un quiebre sentimental, sino también un punto de inflexión positivo en su carrera. Después de conquistar el torneo de Cluj-Napoca, Potapova reconoció que se sentía más liviana emocionalmente. “Siento un gran alivio, y realmente estoy disfrutando cada día, cada momento. Incluso si sucede algo malo, simplemente lo acepto. He aprendido a seguir adelante, y no me estreso por nada”, sostuvo la jugadora en declaraciones citadas por medios especializados.

Sobre su relación con Shevchenko, Potapova explicó que la unión, aunque marcada por años de conocimiento mutuo, no logró sostenerse. “Supongo que tuvimos problemas; algunas parejas superan esos problemas, y otras no. Lamentablemente, fuimos una de las que no lo lograron”, resumió.

La deportista también se refirió al apoyo familiar recibido en este proceso. Destacó especialmente el rol de su madre, Yuliya, quien se mostró comprensiva con sus decisiones. “Tengo a unos padres increíbles, que me entienden tal como soy. Nunca me juzgan, nunca juzgan mis decisiones: ‘¿Una boda? Está bien, tendremos una boda. ¿Un divorcio? Triste, doloroso, pero cómo te ayudamos’”, relató la tenista. Incluso mencionó que su madre intentó mantener una relación equilibrada con Shevchenko durante la separación.

La separación de Alexander Shevchenko

Una señal concreta del cierre de etapa fue la eliminación de las fotos de la pareja en redes sociales. Para la rusa, se trató de un gesto liberador: “Creo que necesitaba ponerle fin, cerrar las cosas oficialmente, para no recibir más esas preguntas. Creo que ese fue el último paso que necesitaba para finalmente sentirme libre”.

Pese a las turbulencias personales, Potapova, de 23 años, logró mantenerse dentro del Top 40 al cierre de 2024. Aunque reconoció que su temporada no igualó a la anterior en resultados, sí la valoró desde otro lugar. “A pesar de todo, me aferré a los últimos fragmentos de mi cordura, salí a la cancha y jugué partidos. Por supuesto, este año no fue tan exitoso como el anterior, pero dadas las circunstancias, esta temporada me dio mucho más que cualquier otra en mi vida”, expresó.

El interés mediático en torno a su figura no disminuyó. Con tres títulos WTA en su haber y ganancias que rondan los cinco millones de dólares, la tenista ha combinado su progreso profesional con un relato personal de exposición y resiliencia.

A medida que su carrera continúa, el público y los medios siguen de cerca tanto sus movimientos en el circuito como los nuevos capítulos de su vida privada. La posible relación con Griekspoor, aún no confirmada oficialmente, fue tema de conversación en el circuito, y su historia reciente ha puesto a Potapova en el centro de una narrativa donde el deporte y la intimidad se entrelazan.