Yéscia Frías, la ex mujer de Exequiel Palacios, vendió las reliquias de Qatar 2022

Yésica Frías, ex esposa de Exequiel Palacios, vendió la camiseta de la Selección argentina y la medalla de campeón del mundo de Qatar 2022 del futbolista, luego de la disputa financiera por el divorcio.

Frías, quien se separó en medio de un escándalo, puso en venta las reliquias del ex futbolista de River y compartió en sus historias de Instagram fotos de los compradores.

Según su explicación, tomó la tajante determinación para pagar una deuda de un inmueble en Tigre: "El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no.