La decisión fue anunciada por el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, a través de sus redes sociales. “Es necesario poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, fundamentó el "lilito" a través de un comunicado.

La Coalición Cívica dio el portazo y abandonó el interbloque Unidos en la Cámara de Diputados . “Es necesario poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, fundamentó el presidente del partido fundado por Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro .

Desde hace tiempo, en la Coalición Cívica ya no estaban cómodos dentro del interbloque que conduce la pullarista Gisela Scaglia. Entre otros motivos, porque se trata de un interbloque bastante variopinto en el que conviven perfiles e intereses muy distintos. Para graficarlo: allí conviven desde el Miguel Ángel Pichetto hasta el socialista Esteban Paulón , pasando por la exlibertaria Lourdes Arrieta. También conviven en ese espacio los cordobeses que responden a Martín Llaryora con los radicales Martín Lousteau y Pablo Juliano . Aunque también están los radicales que responden al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

COMUNICADO DE PRENSA Los diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, hemos decidido otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario, dejando de integrar el interbloque Unidos en la Honorable Cámara de Diputados de…

La consecuencia de esa variedad hace que los diputados actúen muy distinto en el recinto. Por caso, la semana pasada, cuando Manuel Adorni fue a la Cámara baja a brindar su informe de gestión, estaban los diputados que querían ir a fondo con las causas de corrupción que salpican al gobierno de Javier Milei, como Ferraro, Paulón y Juliano. Así como también, los que preferían preguntar por cuestiones que atañen a sus provincias, como obras y rutas .

¿Otro ejemplo? Ferraro y Paulón junto con la radical María Inés Zigarán fueron de los que más militaron en contra de la reforma a la Ley de Glaciares. Scaglia acompañó la ley libertaria. “Entendemos y respetamos las necesidades y los desafíos que enfrentan quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar y gobernar las provincias”, escribió Ferraro en el comunicado en el que anunciaba su salida y la de Mónica Frade.

Pero, la gota que rebasó el vaso se produjo esta semana. Más precisamente el miércoles, cuando los “lilitos” se enteraron de que Scaglia participó de una reunión en el Salón de Honor de la Cámara baja presidida por el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni. Y de la que participaron los popes de las bancadas “dialoguistas”, para definir el rumbo de la agenda.

La presencia de la santafesina no cayó nada bien para los diputados de la Coalición Cívica que se plantan en la vereda de enfrente del Gobierno. Por caso, Ferraro presidió la comisión investigadora del Caso $LIBRA y Frade tiene entre ceja y ceja a Martín Menem, por las paritarias a la baja de los trabajadores del Congreso. Apenas se enteraron, los lilitos terminaron la decisión de romper con el interbloque.

Gisela Scaglia Provincias Unidas La Coalición Cívica abandonó el interbloque conducido por Gisela Scaglia. Mariano Fuchila

En Provincias Unidas entendieron la decisión de la CC. “Ellos quieren ser oposición dura y no pueden serlo dentro de un interbloque ‘dialoguista’”. También reconocieron que “es muy difícil sostener un bloque con miradas tan diferentes y responsabilidades distintas. El que gobierna no puede ser tan libre pensador”. “Todos lo sabíamos desde el día 1”, acotaron.

Vale recordar que el primero en armar rancho aparte fue Pichetto. Si bien el rionegrino se mantiene bajo el paraguas de Unidos, mantuvo, en tándem con Nicolás Massot, el bloque Encuentro Federal cuando se supo que Scaglia sería la presidenta de ese espacio. En un primer momento, esa silla era para el rionegrino Así, ambos mantienen cierta autonomía de la santafesina que, en varias ocasiones, consideran los diputados de Unidos, priorizó los intereses de su gobernador, Maximiliano Pullaro o la agenda de su provincia, en detrimento de las posturas que conviven en el interbloque.

Como frutilla del postre, a las pocas horas de anunciar la salida de Unidos, Ferraro cuestionó a los gobernadores de ese bloque, como Pullaro, Sadir y Llaryora, por mostrarse con la hermana del Presidente en San Juan. "Un momento más que oportuno para surfear sobre las olas de altísima legitimidad pública del Gobierno nacional y mostrarse con KM", escribió el "lilito" en su cuenta de Twitter.