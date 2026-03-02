Desde la organización de los Premios César desmienten la teoría del falso Jim Carrey: "Un problema sin importancia" + Seguir en









La teoría de conspiración sobre un posible clon ganaron impulso después de que el artista drag Alexis Stone publicara en Instagram sugiriendo que había imitado a Carrey en el evento.

Jim Carrey fue reconocido por su extensa trayectoria.

Tras el paso de Jim Carrey por la ceremonia de entrega de los Premios César en Francia, internet se llenó de teorías sobre la apariencia del querido actor, llegando al punto de hablar de que se trataba de un "clon".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar del hecho de que Carrey asistió a la ceremonia del 26 de febrero rodeado de su familia y pronunció un discurso profundamente personal y con lágrimas en los ojos, la teoría conspirativa sobre un posible clon ganaron impulso después de que el artista Alexis Stone publicara en Instagram sugiriendo que había imitado a Carrey en el evento, compartiendo imágenes de prótesis y una peluca que se parecía al look del actor esa noche.

Ahora Gregory Caulier, delegado general de los Premios César, dice que la aparición del actor en la ceremonia —donde recibió el César honorario, sucediendo a Julia Roberts— fue auténtica y “un momento histórico”.

La respuesta de la organización de los Premios César sobre las teorías relacionadas a Jim Carrey En una declaración enviada al portal Variety el lunes, Caulier calificó los extravagantes rumores como "un problema sin importancia" y habló sobre la larga preparación que hubo detrás del homenaje a Carrey, así como la dedicación de la estrella para aprender todo su discurso en francés.

"La visita de Jim Carrey se planeó desde este verano. Desde el principio, la invitación de la Academia le conmovió profundamente. Ocho meses de conversaciones continuas y constructivas. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras —dijo Caulier—. Vino con su pareja, su hija, su nieto y doce amigos cercanos y familiares. Lo acompañó su publicista de toda la vida. Su viejo amigo Michel Gondry, quien ha hecho una película y dos series con él, estaba allí, y estaban encantados de volver a verse".

Caulier continuó: "Para mí, no es un problema. Solo recuerdo su generosidad, su amabilidad, su benevolencia, su elegancia". Los esfuerzos de Carrey por pronunciar su emotivo discurso en francés conmovieron profundamente a la élite del cine francés. Incluso remontó sus raíces a Francia, revelando que "hace unos 300 años, mi tatarabuelo, Marc-François Carré", nació en Francia, en Saint-Malo, antes de emigrar a Canadá. También rindió homenaje a su padre, Percy Joseph Carrey, a quien llamó "el hombre más divertido que he conocido", quien "me enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa". Muchas estrellas francesas rindieron homenaje a Carrey durante la ceremonia, empezando por el presentador Benjamin Lavernhe, que ofreció un espectáculo musical de gran potencia parodiando a La Máscara e imitando a Carrey vestido con el icónico traje amarillo del personaje.