Los bonos en dólares y ADRs se hunden hasta 4% ante el impacto de la escalada bélica en Medio Oriente y tras el discurso de Javier Milei

La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados mundiales y arrastra a los activos emergentes, mientras los inversores buscan refugio. Los títulos argentinos caen fuerte en Wall Street.

Los bonos argentinos en dólares se tiñen de rojo este lunes en las primeras operaciones formales desde el estallido de la guerra en Medio Oriente, que mantiene en vilo a los inversores, hunde las bolsas del mundo y castiga con fuerza a los activos de mercados emergentes. En el plano local, la city aún digiere el discurso de Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional.

Los títulos soberanos que operan en Wall Street pierden hasta 1%, encabezados por el GD46. Todos los bonos Globales cotizan a la baja. Esto sucede a la par del fuerte golpe en los mercados globales producto del recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente desatada el fin de semana. Los futuros de los principales índices de Wall Street operan con importantes bajas en las operaciones, al igual que las acciones europeas y de la mayoría de los mercados asiáticos.

Esto también trajo su impacto en los commodities: los precios del petróleo se dispararon tras los ataques, mientras que los precios del oro saltaron mientras los inversionistas se apresuraban hacia activos refugio.

En ese marco, el S&P Merval cae 0,6% con las acciones líderes que bajan hasta 4,1% por parte de Banco BBVA, seguido por Banco Macro y Grupo Supervielle con el 3,5% y 3,3%, respectivamente. En Nueva York, los ADRs se desploman hasta 4% de la mano de Grupo Supervielle. En lo que se refiere a renta fija, el riesgo país salta hasta los 588 puntos básicos.

Javier Milei, entre anuncios e insultos El presidente Javier Milei abrió las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional un discurso atípico: cortó innumerables veces para responder a la oposición. Sin embargo y más allá de que las formas opacaron al contenido, en materia económica dejó entrever cómo seguirá su gestión. A la aprobada reforma laboral, buscará que se le sume la modificación del sistema tributario y aduanero. Para el Presidente la apertura comercial será clave y, en ese marco, dejó sendos cruces con los empresarios.

"Hoy estamos en las puertas de un gran resurgimiento económico", dijo Milei y anticipó que la segunda parte de su mandato seguirá "defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva, que permita terminar de una vez y para siempre con el flagelo de la inflación". La primera, especificó, permitirá seguir bajando el riesgo país, por ende la tasa en dólares; mientras que la segunda hará posible que la tasa nominal en pesos baje, al tiempo que baje la distorsión de precios relativos que causa la inflación. El Presidente ratificó su intención de bajar la carga tributaria, afirmando que el sistema debe servir al crecimiento y no al "recaudador de turno". En materia exterior, confirmó que buscará ratificar el acuerdo comercial con los Estados Unidos y profundizar la integración con la Unión Europea, además de reformar el Código Aduanero.