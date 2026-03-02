La liquidación de dólares del agro se desplomó 41% interanual en febrero + Seguir en









La conflictividad gremial durante el mes y los feriados por Carnaval influyeron en el bajo nivel de liquidaciones, según las cámaras empresarias.

Las exportadoras liquidaron u$s1.289 millones en febrero. Depositphotos

Las exportaciones del agro cayeron un 41% interanual durante febrero, mientras que la baja en las liquidaciones en la comparación contra enero fue un mayor: 30%. Las cámaras empresarias del sector argumentaron que la menor cantidad de días hábiles que tuvo febrero, producto de los feriados, y la conflictividad gremial producto del debate por la reforma laboral, fueron los causantes de esa merma en la liquidación.

Los datos se desprenden de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

En un comunicado de prensa, informaron que durante febrero las empresas del sector liquidaron la suma de u$s1.289 millones, un número ostensiblemente menor a los u$s2.181 millones del mismo mes de 2025.

Además, se trató de un retroceso contra los u$s1.850 millones de enero. En el acumulado anual de 2026, unos u$s3.140 millones, la comparación contra el mismo periodo de 2025 arrojó un baja de 26%.

dolar soja retenciones Depositphotos Paro nacional y Carnaval "El mes de febrero se caracterizó por una marcada reducción de días hábiles, únicamente 15 días en total, debido a los feriados" del Carnaval, explicaron CIARA y CEC en un comunicado en conjunto.

A eso se le sumaron, argumentaron las cámaras empresarias, "los días de paro nacional que decretaron sindicatos aceiteros por motivos políticos ajenos a la industria, relativos a las deliberaciones en las Cámaras de Senadores y Diputados de la Ley de Modernización Laboral finalmente adoptada".

