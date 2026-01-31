Disponible en Netflix: la película de Jim Carrey que rompió récords, pero no envejeció nada bien + Seguir en









Un verdadero clásico del cine de los 90 que posicionó al actor como una promesa y consagró a Tom Shadyac.

El actor protagoniza uno de los clásicos de la comedia más relevantes de los 90. Imagen: Justin Tallis/AFP

Netflix sumó a su catálogo Ace Ventura: Un Detective Diferente, el clásico de comedia protagonizado por Jim Carrey que se estrenó originalmente en 1994 y se convirtió en un éxito de taquilla que catapultó al actor al estrellato mundial. La película sigue generando interés tanto por su humor irreverente como por su lugar en la cultura popular de los 90.

Aunque fue un gran éxito comercial en su momento, la cinta no ha envejecido del todo bien para parte de la audiencia moderna: escenas, actitudes y chistes que en los 90 se consideraban solo irreverentes hoy son vistos como problemáticos o fuera de contexto, lo que la convierte en un título que muchos reviven con una mezcla de nostalgia y crítica.

Ace Ventura La película que lo posicionó como uno de los mejores actores y consagró a su director. Imagen: Netflix De qué trata Ace Ventura: un detective diferente Ace Ventura: Un Detective Diferente sigue las andanzas de Ace Ventura, un investigador excéntrico y poco convencional especializado en casos que involucran animales.

Cuando la mascota delfín del equipo de fútbol americano Miami Dolphins es secuestrada semanas antes del Super Bowl, Ace se embarca en una misión extravagante para encontrarla y resolver el misterio, enfrentándose a situaciones absurdas y desafíos poco habituales para un detective.

La película combina humor físico y situaciones disparatadas mientras Ace recorre Miami y sus alrededores, interactuando con personajes peculiares y desafiando a la policía local, que lo ve más como una molestia que como un aliado. El tono irreverente y los gags constantes hicieron del filme un suceso entre el público joven, marcando el estilo característico de Carrey en sus primeras grandes comedias.

Netflix: tráiler de Ace Ventura: un detective diferente Embed - Ace Ventura Pet Detective (1994) Original Theatrical Trailer [4K] [FTD-0508] Netflix: elenco de Ace Ventura: un detective diferente Jim Carrey (Ace Ventura)

Courteney Cox (Melissa Robinson)

Sean Young (Teniente Lois Einhorn)

Tone Loc (Emilio)

Dan Marino (Él mismo)

