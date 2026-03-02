El dólar oficial sube y supera los $1.400 en un día tenso para el mercado

A pesar de la presión al alza sobre el fin de febrero, el BCRA continua con la compra de dólares, una situación que podría acrecentarse a partir de la liquidación de las exportaciones del agro este mes.

El dólar registró la mayor baja mensual en más de seis años y medio durante febrero.

En un día tenso para el mercado, el dólar oficial sube e inicia marzo por encima de los $1.400 por segunda semana consecutiva. El incremento llega tras bajar un 3,5% durante febrero, prolongando la paz cambiaria que comenzó luego de cambio en el sistema de bandas a principios de año.

En el segmento mayorista, el dólar mayorista trepa $10,5 y avanza a los $1.407, para ubicarse a un 14,5% del techo de la banda.

En tanto, los contratos de dólar futuro opera con alzas de hasta 0,3% . El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista llegará a los $1.437 a fines de marzo.

A nivel minorista, el dólar promedia los $1431.04 para la venta segú en relevo de entidades financieras del Banco Central (BCRA) . Por su parte, en el Banco Nación (BNA) , la divisa se vende a $1.435. Así, el dólar tarjeta (o turista) se ubica a $1.865,5.

Entre los paralelos, el dólar contado con liquidación (CCL) desciende a los $1.468,63, mientras que el MEP lo hace a $1.429,93. En tanto, el dólar blue se vende a $1.425, según el relevamiento hecho por Ámbito en las cuevas de la city porteña.

El tipo de cambio registró la mayor baja mensual en más de seis años y medio, ya que para encontrar un descenso de tal magnitud hay que remontarse a junio del 2019. Sin embargo, la semana pasada se observó un ligero cambio de tendencia, al subir 1,5%.

"Demanda de provincias para pagos de deuda y mayor liquidez en pesos tras la decisión del Tesoro de no renovar todo el stock de vencimientos surgen como los principales factores que podrían explicar el freno (temporal) a la baja", argumentaron desde la consultora LCG.

Las compras del BCRA siguen, pero a menor ritmo

A pesar de la presión al alza sobre el fin de mes, el BCRA continuó comprando dólares en el MLC, adquiriendo u$s 31 millones el viernes, acumulando u$s 300 millones esta semana y u$s1.555 millones durante febrero.

Desde LCG destacaron que si bien las compras "resultaron más modestas que en los días previos", la dinámica "se sostuvo" durante la última semana: "Compró a razón de u$s63 millones diarios, cuando en las tres semanas anteriores compraba u$s97 millones por día".

Hacia delante, destacaron que "será clave ver cómo responde el BCRA a la entrada de los dólares por la cosecha". No se trata de un dato menor, ya que varios economistas consultados con este medio plantearon que las exportaciones del agro que comenzarían a partir de este mes podrían llevar a la divisa a un "nuevo piso".