Cuánto salen las notebooks para estudiantes en 2026: modelos y precios

Estamos en período de vuelta a clases y las computadoras son herramientas fundamentales para el estudio.

En la actualidad, las computadoras se volvieron herramientas indispensables para estudiar. Imagen: Freepik

Las notebooks se convirtieron en una herramienta fundamental para los estudiantes en todos los niveles educativos, especialmente con el inicio del ciclo lectivo 2026. Ya sea para tomar apuntes, hacer trabajos prácticos o participar en clases virtuales, contar con una computadora portátil es cada vez más necesario.

Con la vuelta a clases, muchas familias buscan opciones que se adapten a sus necesidades y presupuesto. En el mercado argentino, los precios varían ampliamente según la potencia, la memoria y el tipo de uso para el que están pensadas.

Notebook Empiezan las clases y te mostramos las mejores opciones en notebooks. Imagen: Freepik Que hay que tener en cuenta antes de elegir una notebook para estudiar Antes de elegir una notebook para estudiar es importante considerar el tipo de tareas que se van a realizar. Los equipos más básicos suelen ser suficientes para navegar por internet, escribir documentos o asistir a videollamadas, mientras que los estudiantes universitarios pueden necesitar mayor capacidad de procesamiento y memoria.

También es clave prestar atención a la memoria RAM, el tipo de procesador y el almacenamiento. Los discos sólidos (SSD) permiten que el equipo funcione más rápido, mientras que una mayor cantidad de memoria facilita el uso de varios programas al mismo tiempo sin que la computadora se vuelva lenta.

Otro aspecto relevante es la duración de la batería y el peso del equipo, especialmente para quienes necesitan trasladar la notebook todos los días. Elegir un equipo equilibrado entre rendimiento y precio suele ser la mejor opción para la mayoría de los estudiantes.

Notebooks Hay para distintos usos y necesidades. Conocé cuál se adapta mejor a vos. Imagen: Freepik Precios de notebooks para la vuelta a clases 2026 Las notebooks económicas son las más accesibles y están pensadas para tareas simples como estudiar, navegar por internet y usar programas básicos. En marzo de 2026, los precios comienzan aproximadamente en $300.000 y pueden llegar hasta los $500.000, según las características del equipo. En el segmento intermedio se ubican las notebooks con mejor rendimiento, recomendadas especialmente para estudiantes universitarios. En estos casos, los precios suelen ubicarse entre $700.000 y $1.300.000, con configuraciones que permiten trabajar con mayor fluidez. Por último, las notebooks más avanzadas están orientadas a carreras que requieren programas exigentes o alto rendimiento. Estos equipos superan los $1.300.000 y pueden alcanzar valores cercanos a $1.800.000 en los modelos más completos.

