Derrota para LLA: oposición niega votos y sesión por Ley se prorroga a semana próxima

Esto generó rechazo entre los diputados que negociaron con el oficialismo. “La respuesta oficial fue ‘No se eliminaron pero luego en el recinto las incorporamos’; técnicamente se puede hacer pero esto genera un alto nivel de desconfianza. El error habría sido de Menem y Espert que no lo revisaron”, dijeron a Ámbito desde despachos oficiales.

También aseguraron que el episodio generó “bronca en la provincia de Santa Fe porque no respetaron los cambios acordados en biocombustibles” y que diputados como Luciano Laspina (PRO) o los salteños que responden al gobernador Gustavo Sáenz no querían “firmar en blanco”. “Es un escándalo”, dijeron a su vez desde la oposición.

En el texto no aparecen ejes clave como los pedidos en torno a leyes ambientales o sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, así como temas ligados a biocombustibles que buscaron subsanar desde las provincias(ver página 12). Entre los ejes profundos, restan resolver la forma en que se actualizarán las jubilaciones, y las retenciones al agro. En esos puntos, el oficialismo no parece dispuesto a ceder.

Demora

Así, ahora la sesión en la Cámara Baja pasará para el martes, mientras el Gobierno espera afinar el diálogo con la oposición dialoguista, al tiempo que da por descontado que el nuevo bloque de tres diputados que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo avalará la ley (ver página 12). Otros puntos que causó malestar fue el mensaje que el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en su red social X (ex Twitter), donde desliza una amenaza a las provincias, que consiste en un anuncio respecto de los recortes que les aplicará en el presupuesto si no votan a favor de la aprobación de la norma. “Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”, dijo Caputo. Aclaró, sin embargo, que “no es una amenaza”, si no sólo la confirmación de que “vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos para equilibrar las cuentas fiscales”.

También complica las negociaciones la propia interna del radicalismo que en la Cámara Baja comanda Rodrigo De Loredo, con sectores más duros contra el gobierno, como el que encabezan Facundo Manes y Martín Lousteau. El divorcio (en lo discursivo y lo gestual) de la UCR entre aquellos radicales disidentes y los que rubricaron el proyecto se notó en el plenario de comisiones. “Estaban sentados en lugares distintos, los radicales que no firmaron hacían caras cuando hablaban los provincialistas apoyaban”, expresó un alfil opositor. También se inscribe en esa lógica el duro discurso de rechazo del diputado radical formoseño Fernando Carbajal (Margarita Stobilzer se paró para saludar).

Por caso, Manes rechazó el proyecto en general y dijo que solo logrará “empobrecer aún más” a los argentinos. Del PRO, en las primeras cuatro horas, no habló nadie. Y se movió poco por el recinto. Muchos ni estaban. Por ejemplo, María Eugenia Vidal llegó y se fue al instante.

Rechazo En el peronismo, que rechazará el proyecto, se esperaba la ruptura con el bloque de tucumanos, pero de todos modos no se disimuló la sorpresa por el acompañamiento al dictamen de Héctor Fernández, referenciado en Jaldo. “¿Y éste? ¿Por qué está en verde?”, cuestionaba un peronista mientras el ahora presidente del bloque Independencia firmaba el dictamen.

Durante el debate en comisión, el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, ratificó que su espacio votará por el rechazo del dictamen y apuntó fuertemente contra algunas figuras del oficialismo, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Federico Sturzenegger.

“Desde 2005 para acá no recuerdo una comisión que esté tratando un tema de esta envergadura y que se convoque para iniciar el debate política con deseo del oficialismo de dictaminar, que se junten a las 20.30 y que se arranque a las 21”, se quejó.

Y agregó: “A expresión de nuestro bloque será de rechazo. Vamos a tener, más temprano que tarde, que otros diputados de otros bloques se van a dar cuenta de que es un error darle más facultades a este presidente (Javier Milei)”.