Primeras imágenes de Pequeño J antes de su traslado a la Argentina + Seguir en









El principal acusado por el triple femicidio en Florencio Varela ya fue trasladado por fuerzas peruanas para su expulsión del país

Pequeño J será indagado este martes en el país

La Policía Nacional del Perú difundió las primeras imágenes de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, en medio del operativo de traslado que culminará con su entrega a las autoridades argentinas. El sospechoso, señalado como pieza clave en el triple femicidio que conmocionó al país, fue escoltado bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

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Según informaron fuentes oficiales, el detenido fue conducido hacia la Dirección de Aviación Policial, desde donde será expulsado del territorio peruano para concretar su extradición.

Custodia extrema en un operativo de alta sensibilidad por el traslado de Pequeño J El procedimiento se desarrolló bajo estrictos protocolos. “Durante todo el desplazamiento, efectivos policiales garantizan el control de la operación, la integridad del detenido y el cumplimiento riguroso de los protocolos establecidos”, indicaron desde la fuerza.

PEQUEÑO J

Además, remarcaron que se trata de un caso vinculado a la criminalidad transnacional, lo que exigió una coordinación precisa entre organismos de seguridad de ambos países. El traslado marca un paso clave en la causa judicial que investiga los asesinatos y permitirá avanzar con la indagatoria del acusado en territorio argentino.