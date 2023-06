Divisas: el swap chino alcanzaría a las PASO (para cerrar el año faltarían unos u$s3.000 millones)

Con la mente puesta en arribar, por lo menos, al puerto de las PASO esquivando todas las tormentas cambiarias posibles, el equipo económico y el Banco Central (BCRA) cuentan diariamente, una por una, las divisas disponibles. Lo mismo hacen los analistas privados que procuran proyectar el escenario del mercado de cambios hasta fin de año. De dichas simulaciones sobre cómo dará el mercado cambiario, es decir, cuál será el flujo real de divisas al cierre de cada mes, la situación no luce tan caótica, lo que no implica que no sea angustiante. Ya que luego del final del dólar soja 3.0 o dólar agro, el BCRA volvió a perder reservas y al cabo de cada rueda termina con saldo negativo, que al día 14, último dato oficial, suman 64 millones de dólares menos aunque las reservas brutas acusan una caída de 665 millones de dólares.