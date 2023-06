Aguinaldo 2023: yuanes, dólares o euros, en qué conviene invertirlo

Se trata del Salario Anual Complementario del primer semestre del año para los empleados en relación de dependencia y el contexto no es sencillo, por lo que, la mayoría, desde ya comienza a barajar las opciones para proteger el ahorro de la alta inflación y de una posible devaluación.

Frente a este panorama, tener pesos sin invertir resulta en una pérdida significativa del poder adquisitivo. En ese sentido, se empiezan a evaluar opciones y las monedas extranjeras más conocidas, que son el euro y el dólar, son dos opciones analizadas, pero en el último tiempo, se suma también el yuan. ¿Conviene invertir en esa moneda? ¿Cuál es la mejor alternativa hoy?

Por qué no invertir en yuanes

A raíz del acuerdo de intercambio con China y la noticia de que el comercio bilateral se realizará en yuanes, sin necesidad de utilizar el dólar, la moneda china tomó un papel central en la escena económica local. Incluso, algunos analistas matizaron la posibilidad de "yuanizar" la economía argentina como una alternativa a la propuesta de dolarizarla, qué referentes políticos han planteado como una solución a la inflación y la devaluación del peso.

La atención en torno al yuan llevó a algunos ahorristas a considerarlo como una posible "moneda del futuro”. A su vez, la solidez de la economía china, hace que el yuan sea percibido como una opción de inversión para proteger los ahorros de la volatilidad doméstica.

Sin embargo, en la actualidad, esta no es una opción viable para los ahorristas locales. Según explicó a Ámbito Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, "el yuan no cotiza en el mercado local". El acceso a esta moneda está limitado a operaciones de pago de importaciones provenientes de China a través del Banco Central (BCRA) mediante el swap. Por lo tanto, no se trata de una moneda útil para ahorrar ni respaldar inversiones en el país.

En este sentido, el economista Federico Glustein enfatizó en que una de las funciones fundamentales de una moneda es su capacidad de ser utilizada en transacciones. Y advirtió que, en la Argentina todavía no se cumple esta condición para el yuan, ya que, no existe una oferta significativa de esa divisa y, en caso de haberla, sería “limitada” en este momento.

Asimismo, el yuan viene sufriendo un proceso devaluatorio en el último tiempo, lo que la hace poco atractiva y los analistas consultados consideran que, por otro lado, ahorrar en esa moneda sería muy arriesgado debido a su limitada aceptación a nivel mundial. “Además, con el gobierno comunista de China, las reglas no están claras y eso genera incertidumbre”, señalaron a este medio desde el equipo de Research de Bull Market Broker.

Inversiones en euros: un mercado acotado

Por otro lado, en referencia al euro, el asesor financiero e idóneo en el mercado de capitales Gastón Lentini explica que hay más bancos disponibles para operar con dólares que con la moneda europea. “El euro cuenta con menos opciones bancarias oficiales para operar”, indica. Y explica que solo unos pocos bancos permiten abrir una cuenta en euros.

Pero sí existen distintas casas de cambio no reguladas, conocidas como "cuevas" que lo operan con euros y dólares. Otros, no ofrecen esta posibilidad, aunque sí permiten abrir cuentas en dólares y, en caso de realizar transacciones en euros, es necesario realizar la conversión de manera obligatoria al hacer el movimiento.

En palabras de Lentini, el mercado del euro es considerablemente “más pequeño” en comparación con el mercado del dólar, esto porque la mayoría de las transacciones se centran en la moneda estadounidense, mientras que el euro no tiene tanta relevancia. Entonces, aclara que, “si alguien desea comprar euros, se encontrará con menos disponibilidad y menos lugares donde adquirirlos”.

Asimismo, mercado del euro es más limitado en términos de oferta y demanda, pero es importante destacar que está sujeto a la normativa legal vigente para las transacciones en moneda extranjera, por lo que comprarlos en el mercado oficial es tan difícil como en el caso del dólar.

El acceso a euros se encuentra muy limitado. Son muy pocas las personas que eligen la moneda de la Eurozona como instrumento de ahorro. No obstante, desde el mercado local existen algunas opciones para acceder a dicho billete.

Dólar o euro antes que yuanes e inversiones antes que billetes

Así, los analistas coinciden en señalar que, si alguien busca recurrir a una moneda extranjera como el yuan, el euro o el dólar, la elección depende de varios factores. En general, el dólar estadounidense es considerado una opción más estable y ampliamente aceptada a nivel mundial y local.

Sin embargo, también es sabido que, tanto el euro como el dólar en billetes están sujetos a los vaivenes de las economías locales y se devalúan en contextos inflacionarios como el actual. Por lo que los analistas consideran que lo mejor es invertir en carteras dolarizadas.

Es importante seguir recomendaciones de expertos al tomar decisiones de inversión, especialmente en un mercado volátil como el del dólar en Argentina. En ese sentido, algunos analistas ofrecen puntos clave para tener en cuenta tanto con relación al dólar como al aguinaldo:

En primer lugar, cabe recordar que los analistas del REM ajustaron al alza sus proyecciones sobre el tipo de cambio nominal mayorista. Estiman que, para diciembre de 2023, el tipo de cambio alcanzará los $408,68, lo que representa un incremento del 136,4% en comparación con finales de 2022. Esta información es relevante para evaluar las perspectivas del dólar y considerar su impacto en las decisiones financieras.

Dólar ahorro y dólar blue: no siempre son opciones

Las restricciones impuestas por el cepo cambiario generan cada vez más obstáculos para aquellos que desean adquirir dólares para ahorro. A pesar de esta situación, aquellos que aún tienen acceso a los de u$s200 podrían considerar utilizar parte de su aguinaldo para realizar esta compra.

Ignacio Zorzoli, director de Finanzas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI, resalta la rentabilidad de esta opción, ya que, si bien el tipo de cambio oficial ha aumentado, el valor del dólar ahorro sigue siendo inferior al del dólar blue.

Inversiones Dólares_03.png

Sin embargo, debido a las restricciones y el limitado cupo de u$s200, es probable que muchos trabajadores opten por recurrir al mercado paralelo, conocido como dólar blue, el cual se mantiene estable en estos días y tiene un valor de cotización de $485 por dólar.

Bonos: una manera de protegerse frente la inflación

Para inversiones a corto plazo, Maximiliano Donzelli, head of Research de IOL invertironline, recomienda el bono del Gobierno T2X3, que ajusta su capital por el CER, brindando protección contra la inflación. Con vencimiento en agosto de 2023, este bono tiene un volumen considerable y una TIR de CER+0,6%. “En un escenario de inflación creciente, este bono ofrece cobertura”, señaló el analista.

Para inversiones a largo plazo, el bono del Gobierno nacional DICP es una opción adecuada. Al igual que el anterior, ajusta su capital por el CER y vence en 2033. Ofrece cupones semestrales a una tasa anual del 5,83% y amortización del capital a partir de junio de 2024. Actualmente, presenta un rendimiento anual de CER+14,0%.

Opciones negociables

Para aquellos interesados en proteger sus ahorros en dólares a largo plazo, las Obligaciones Negociables en divisa estadounidense son recomendables. En un contexto desafiante y de incertidumbre electoral, “invertir en instrumentos que ajustan por la variación del dólar ofrece una cobertura valiosa”, sostienen desde IOL. En lo que va del año, la moneda estadounidense se ha revalorizado más del 40,6% frente al peso argentino, por lo que las obligaciones negociables, que también generan una renta pasiva, son una forma efectiva de potenciar los ahorros.

Las Obligaciones Negociables son bonos emitidos por empresas privadas respaldados por sus activos e ingresos. Son similares a los bonos soberanos, pero emitidos por empresas privadas de renombre.

En términos de inversión, Donzelli sugiere tener exposición a algunas obligaciones negociables para aquellos interesados en opciones de renta fija de bajo riesgo. “Nuestro portafolio de Obligaciones Negociables recomendado incluye un 47% en la ON de YPF de Ley Extranjera (YMCHO), un 27% en la ON de Ley Local de Cresud (CS38O) y un 26% en la ON de IRSA 2028 (IRCFO)”, sostiene.

Esta cartera ofrece una oportunidad de dolarizar inversiones de manera simple y cuenta con una rentabilidad anual promedio (TIR) del 7,2% y un vencimiento ajustado de 2,3 años. Es ideal para aquellos que desean proteger sus ahorros en dólares y obtener una renta pasiva, con una inversión mínima de ARS $20.000.