Dólar: cómo abrirá el mercado tras el resultado del balotaje

Para Claudio Caprarulo , economista y director en Analytica , "respecto que pueda pasar con el dólar oficial, me parece que hay una decisión política por un lado y, por otro lado, hay una decisión que está directamente relacionada con las condiciones materiales . Todos sabíamos que la política de crawling peg de 3% mensual que proponía el Gobierno parecía muy compleja de poder llevarla a cabo. La cantidad de reservas internacionales que hay en el Banco Central, la nominada de la Economía con la tasa de inflación hacía muy poco probable que se pueda sostener la un proceso de apreciación cambiaria ".

"Si plantea un escenario de shock , o si, como él dijo, primero va a resolver el déficit cuasifiscal , o sea, la deuda de letras del Banco Central, las Leliqs , o si después de eso va a pensar en el desarme del cepo cambiario" , explicó Caprarulo pero resaltó que cree que esas medidas hablan de un plan de shock pero con cierto gradualismo y si esto finalmente es así, anticipó, "por ahí la reacción del mercado mañana respecto a los dólares paralelos no es tan fuerte como la esperada" . Por último dijo que también hay que ver si se siguen usando o no las Reservas para intervenir hasta el traspaso.

Por su parte, Amilcar Collante, economista del CESUR, también en charla con este medio, dijo que "lo que tengo entendido es que el equipo de Javier Milei quiere ir rápido a una unficación del tipo de cambio por lo que, en esta transición, es probable que al menos las importaciones y exportaciones se equiparen. Hace unos días el dólar 70/30 le daba al exportador un tipo de cambio cerca de $500". "Lo más probable es que el dólar al 10/12 sea cercano a ese número. El problema es que si mueven el dólar oficial rápido sin un plan detrás y un gobierno con poco apoyo político, los precios pueden dispararse", advirtió.

Y añadió: "La brecha más que nada reflejará si la intención de dolarizar esta vigente. Si refuerzan la idea de la dolarización durante esta transición, los financieros pueden subir y aumentar la brecha. En cambio, si se opta por un plan acordado con el PRO y Juntos por el Cambio un plan de estabilización tradicional (que implicaría un ajuste monetario, fiscal y cambiario) pero consistente, la brecha puede bajar".

A su turno, Salvador Vitelli, analista financiero de Romano Group, le dijo a Ámbito: "Lo cambiario se puede llegar a poner pesado por el hecho de cómo ha sugerido Milei, las expectativas devaluatorias. Va a ser difícil para este momento de transición que se generen liquidaciones sobre todo pensando que el esquema de 70-30 se terminó es decir. Hoy lo que está vigente es el dólar oficial y allí no habrán liquidaciones entonces termina siendo un escenario bastante débil para el mercado cambiario".

Al respecto, el analista dijo que no implica necesariamente un salto discreto tipo de cambio, pero dependerá de la discursiva de Javier Milei estos días clave. "Va a estar muy difícil de que el Banco Central siga comprando dólares y además habrá que ver los mensajes que pueda dar Milei con respecto a la dolarización", dijo y sobre este punto resaltó que es importante, por ejemplo si devalúa a $500, ver qué plan hay atrás porque si no es consistente puede llegar a ser inflacionario y no necesariamente solucionar el tema cambiario.

Por otra parte, un informe de ΘUTLIΣR que salió tras el balotaje indicó que respecto de los tipos de cambios financieros (MEP y CCL), "dependiendo de las declaraciones del presidente electo en los próximos días y de la situación en la que se entregue el gobierno creemos que esta todo dado para subas adicionales del tipo de cambio en el corto plazo".

A su vez, desde PPI, vaticinaron que el CCL seguramente abra muy por encima de los $870 del viernes, dada la incertidumbre reinante y, desde el lado de los flujos, la desaparición del 30% de liquidación de los exportadores, probablemente convalide los niveles de dólar cripto. "Sí vale decir que el recorte desde la zona de $1.200 post discurso de Milei refleja la baja probabilidad de una dolarización, lo que sigue dejando al CCL real en términos excesivamente elevados para un escenario en el que el peso se mantiene con vida", aclararon.

En cuanto a los futuros de dólar de ROFEX, que sirve como un termómetro para saber qué proyecta el mercado respecto del dólar mayorista, había cerrado la posición de noviembre en $370, lo que, desde PPI consideraron que "parece haber quedado muy barata dado el probable salto discreto del tipo de cambio. La posición de diciembre en $670 para el 31/12 también puede lucir atractiva con un Milei saliendo rápido del cepo cambiario".

Por último, desde FMyA, proyectaron que en cuando al dólar oficial, "asumimos una unificación Cambiaria, no desdoblamiento para diciembre. Nuestro supuesto es $800 para diciembre". En cuanto al dólar blue sostienen que estará ”presionado” hasta que se aclare si habrá o no plan de dolarización. "Si se consolida el proyecto de dolarización, es difícil que el dólar paralelo no suba", cerraron.