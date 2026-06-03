Boom del crédito en dólares: en abril, los exportadores prefirieron financiarse con bancos locales, por primera vez desde 2019

La financiación local de las exportaciones superó a los cobros adelantados en abril, en un marco de estabilidad cambiaria y un gran flujo de deuda privada.

El complejo exportador petrolero es el segundo de mayor relevancia en el país y el que concentra la mayor parte de la deuda privada.

La flexibilización de regulaciones cambiarias, el dinamismo del crédito en dólares y la estabilidad en el valor del “billete verde”, que contiene las expectativas de devaluación, está teniendo un impacto en el financiamiento de las empresas que comercian con el exterior . Según el “anexo estadístico del mercado de cambios y balance cambiario” realizado por el Banco Central (BCRA), en abril la financiación local de exportaciones superó a los cobros anticipados de exportaciones, algo que no ocurría desde julio de 2019 , mes previo a la devaluación convalidada por el gobierno de Mauricio Macri, que derivó en el restablecimiento del cepo cambiario.

Vale remarcar que es usual que las empresas que venden al exterior recurran al financiamiento, ya sea con bancos locales o con actores internacionales, o para colocar sus productos en mejores condiciones o para cubrir los elevados costos de producción y logística , por ejemplo. Sin embargo, durante los últimos años este tipo de crédito no fue uniforme ni en términos de monto ni en términos de prestamista.

Entre 2016 y julio de 2019, período sin cepo, las exportaciones financiadas representaron, en promedio, el 75,3% del total y la mayor parte provino del financiamiento loca l. Entre agosto de 2019 y marzo de 2025, las ventas financiadas explicaron el 38,2% de las operaciones, siendo los cobros anticipados el principal instrumento utilizado.

Asimismo, con la flexibilización del cepo en abril del año pasado, el porcentaje de financiamiento creció al 78,2%. Inicialmente, el incremento estuvo fundamentalmente vinculado a cobros adelantados y prefinanciaciones del exterior, y se concentró en los meses de quita transitoria de retenciones. Pero,

Dolar Tipo De Cambio Divisa

Las causas del crecimiento en la financiación local de exportaciones

“Que los créditos en dólares de los bancos locales hayan superado a los cobros anticipados del exterior es el síntoma más evidente de que el mercado salió del ‘modo pánico’ y entró en el ‘modo normal’”, expresó en diálogo con Ámbito Federico Vaccarezza, analista económico y profesor de Comercio Internacional de la Universidad Austral. El Doctor en Relaciones Internacionales remarcó que esta normalización responde, por un lado, a la estabilidad cambiaria. “En una época de cepo rabioso y brecha al 100%, los exportadores le piden a sus compradores afuera que les adelanten fondos para sacarse de encima el riesgo de una devaluación o un cambio de reglas en el corto plazo. Hoy, con un dólar oficial más calmo, esta urgencia desaparece”, profundizó.

Otro componente clave es el reciente “boom” de créditos en dólares, consecuencia de la mencionada pax cambiaria, el blanqueo y la mayor confianza de los ahorristas que dejaron una buena parte de sus depósitos en el sistema financiero. En declaraciones a este medio, el economista de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, Matías Rajnerman, marcó que “la elevada liquidez en dólares, que desemboca en el crecimiento de los préstamos en dólares y una tasa atractiva para las empresas” probablemente sea una de las causas fundamentales del mayor peso de las financiaciones locales. “Creo que es producto de la flexibilización del mercado cambiario”, acotó.

Los datos del BCRA mostraron que los “Préstamos financieros, títulos de deuda y líneas de crédito” al sector privado no financiero totalizaron en abril unos u$s1.954 millones, en términos netos, la cifra más elevada desde febrero de 2025 y la segunda desde julio de 2016. Casi un 70% de esa deuda privada fue acaparada por las empresas de petróleo, gas y electricidad, mientras que un 21% tuvo como destino a firmas del agro y la agroindustria. Un 6% se concentró en la industria automotriz y un 4% en la minería.

"La emisión de deuda corporativa y la deuda en dólares jugaron un rol decisivo en el mercado de cambios ofreciendo divisas por el segmento financiero. Desde las elecciones a la fecha se emitieron u$s15.480 millones de títulos de deuda (entre corporativo y sub-soberano): u$s 11.830 millones corporativos y u$s3.650 millones subsoberanos", subrayó al respecto Romano Group.

Vaccarezza aseveró que “como la regulación permite fundamentalmente prestar a empresas que facturan en dólares, los bancos salieron a ofrecer los créditos a tasas muy atractivas”. Cabe aclarar que desde el año pasado el BCRA permite el otorgamiento de préstamos a empresas o personas que no generen dólares, siempre y cuando los fondos prestados provengan de la colocación de Obligaciones Negociables por parte de los bancos.

Además, agregó, “el BCRA anduvo aceitando los mecanismos para que las empresas emitan sus pagarés en dólares que estén vinculados a la expo, lo cual le da una velocidad fenomenal al mercado de capitales local”. “Para una cerealera o una pyme exportadora, hoy es mucho más cómodo, rápido y barato financiarse con el banco de la vuelta que andar pidiéndole favores a las casas matrices o el cliente del exterior”, concluyó.

En resumen, el novedoso dato que encontró Ámbito puede ser considerado una buena noticia para el funcionamiento de la economía local y el mercado financiero doméstico, siempre y cuando los riesgos de devaluación queden definitivamente de lado, algo que todavía está por verse, teniendo en cuenta que los abultados vencimientos de deuda en el horizonte.