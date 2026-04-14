Dólar: ya se conoce el techo de la banda de fines de mayo, ¿hasta dónde podrá subir? + Seguir en









Por primera vez en el año, la inflación superó el 3% a nivel mensual, mientras el tipo de cambio se ubicó este martes a 23% del techo de la banda.

Las bandas cambiarias se volverán a actualizar con el dato del IPC de marzo. Foto: Unsplash

El dato de inflación de marzo marcó una variación del 3,4% mensual, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Más allá de su impacto sobre la indexación de algunos servicios y bienes, la cifra también incide de forma directa en la política cambiaria, ya que permite proyectar en qué nivel se ubicará el techo de la banda del dólar oficial para fines de mayo.

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El mecanismo adoptado por el equipo económico a comienzos de año establece que el límite superior del tipo de cambio mayorista se actualiza en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un rezago de dos meses en su aplicación.

En este marco, el jueves 30 de abril los límites se ajustarán un 3,4%, lo que llevará el techo a $1.710,59 y el piso a $815,07 en la primera rueda cambiaria del lunes 4 de mayo.

En tanto, para la última jornada hábil de mayo, correspondiente al viernes 29 de mayo, el techo se ubicará en $1.757,34 y el piso a $792,65.

Qué se puede esperar del dólar para los próximos meses El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado el pasado miércoles por el Banco Central (BCRA), reveló que los analistas del mercado volvieron a moderar sus perspectivas, en un contexto de pax cambiaria en plaza oficial desde hace varios meses.

De acuerdo al boletín técnico, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar mayorista en $1.420 para el promedio de abril de 2026, lo que implica un recorte de $32 frente al REM anterior. El relevamiento surge de las estimaciones realizadas por consultoras, bancos y centros de investigación que participan del relevamiento mensual de la entidad monetaria. A su vez, para diciembre, el dólar mayorista alcanzaría los $1.700, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%: no solo por debajo de las estimaciones previas, sino también muy inferior a la inflación proyectada para el año.

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