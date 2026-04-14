La inflación superó el 3% en marzo por primera vez en un año: alcanzó el 3,4%, impulsada por las tarifas y educación

Se trata de una aceleración de 0,5 puntos porcentuales frente a febrero. Los precios regulados lideraron los avances con un salto de 5,1% impulsados por los ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación.

La inflación de marzo superó el umbral clave del 3% , al alcanzar el 3,4% , y ya acumuló diez meses consecutivos sin bajas, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El principal impulso llegó de las tarifas y la educación , en el mes de la vuelta a clases; aunque también fue clave el salto del precio del barril del petróleo, que impactó directo en los combustibles , producto de la guerra en Medio Oriente.

El índice de precios al consumidor ( IPC ) acumuló un alza de 9,4% en el primer trimestre del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6% .

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo , ya había adelantado que el dato de marzo se ubicaría por encima del 3% , aunque proyectó un sendero de "desinflación" hacia adelante y, con énfasis, afirmó que "se vienen los mejores 18 meses de Argentina de las últimas dos décadas" . Pese al mal dato del IPC, el funcionario destacó la "fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria" , que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo. Por su parte, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo.

"El dato es malo" , aseguró el presidente Javier Milei , al mismo tiempo que añadió: "No nos gusta" . "Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y, especialmente, esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente" , cerró el mandatario, quien el mes pasado había afirmado que para agosto el IPC iba a "arrancar con 0" .

En el primer trimestre, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 11,6% y la Canasta Básica Total escaló 9,6% . Así, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.434.464 para no ser pobre (sin contar el valor del alquiler y expensas).

IPC

Aumentos destacados: educación y tarifas lideraron las subas

A nivel de las categorías, los precios Regulados lideraron los avances con un salto de 5,1% (desde 4,3% de febrero), por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación. Luego, apareció el IPC núcleo, dato seguido de cerca por el mercado, que se aceleró al 3,2%, con una variación levemente menor al nivel general; mienras que los Estacionales subieron 1%, con alzas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria, que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

En el mes de la vuelta a clases, la división de mayor aumento fue Educación (+12,1%), seguida de Transporte (+4,1%) debido a los fuertes incrementos en combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, estuvo en línea con el promedio de la inflación (+3,4%), impulsado principalmente por la suba de las carnes y derivados (6,9% en GBA).

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"El shock internacional causó subas de 9% en combustibles. Excluyendo este efecto, la inflación habría sido de 3%", señaló el economista de Adcap Grupo Financiero, Federico Filippini.

"Marzo suele ser un mes donde la inflación tiende a ser más elevada, impulsada por la vuelta a clases (educación subió 12,1%) y el cambio de temporada en indumentaria. Esta vez, además, se sumaron dos factores adicionales: el aumento en el precio de los combustibles (7,1% tomando el ponderado de las regiones), que impactó de forma general sobre la economía; y la suba en el precio de la carne, que presionó la Núcleo al alza y aportó 0,8 puntos a la inflación a nivel general", analizó la economista de GMA Capital, Rocío Bisang, en diálogo con Ámbito.

Por su parte, el economista de EcoAnalytics, Santiago Casas, resaltó: "Los ajustes de precios relativos, principalmente regulados (+5,1%), y la falta de un 'ancla nominal' clara de política monetaria explican la aceleración de la inflación. El control de agregados (M2) resulta inefectivo con una demanda de dinero tan inestable, al mismo tiempo que no existe una regla explícita para la tasa de interés. Tampoco hay un compromiso con el tipo de cambio, que flota dentro de las bandas cambiarias y muy por debajo del techo. El resultado es la descoordinación de las expectativas inflacionarias".

Hacia abril, Bisang precisó que desde GMA Capital observan una inflación un poco más baja que en marzo, ya sin tanta presión por el lado de los combustibles y las carnes. Sin embargo, será clave el arrastre que dejó marzo y si el aumento de combustibles se logra trasladar a los precios de la economía, sobre todo por la logística.

En esa línea, el economista Matías Rajnerman del Banco Provincia subrayó que la inflación de la primera semana de abril les dio más baja. "Todavía no tenemos la segunda, pero nos dio significativamente más baja febrero y marzo, y mpas parecido a enero, con lo cual y el arrastre de marzo tampoco fue tan alto. Esta idea de que la inflación puede desacelerarse en abril si no hay un nuevo salto de commodities puede tener tener sentido", analizó el especialista.

Aunque aseguró que eso no implica una mejora del poder adquisitivo sino que "implica que los precios pueden subir más lento, pero a priori el salario real seguiría empatado o por debajo de la suba de precios".