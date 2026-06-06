León XIV pisó suelo español por primera vez como Papa en una visita que promete ser histórica

La visita se realiza bajo el lema "Alzad la mirada" y recorrerá más de 2.000 kilómetros hasta la próxima semana. Brindará misas que esperan la presencia de más de 2 millones de fieles.

El programa oficial de la máxima autoridad de la Iglesia de Roma incluye un total de 21 actos en seis días repartidos en cuatro destinos.

El papa León XIV aterrizó este sábado en el aeropuerto de Barajas, España , poco después de las 10:30 (hora local), como parte de su primera visita apostólica al país desde que fue elegido pontífice el 8 de mayo de 2025. Bajo el lema 'Alzad la mirada', el Pontífice recorrerá cerca de 2.500 kilómetros entre el 6 y el 12 de junio en una travesía que incluye las localidades de Madrid, Barcelona, Montserrat, Gran Canaria y Tenerife .

El Santo Padre posee profundas raíces multiculturales , debido a que su padre era de ascendencia francesa e italiana, mientras que su madre provenía de una familia criolla de Luisiana con ancestros dominicanos, franceses, africanos y españoles. Esta herencia añade una dimensión personal a una visita con un peso histórico considerable.

El programa oficial de la máxima autoridad de la Iglesia de Roma incluye un total de 21 actos en seis días repartidos en cuatro destinos. En la capital, los días más intensos se concentran en el fin de semana, previéndose la asistencia de hasta 1,5 millones de personas en la misa del Corpus en Cibeles y de 500.000 fieles en la vigilia de la Plaza de Lima , en un trayecto donde el papamóvil pasará por la calle Serrano, Goya y la plaza de Colón antes de llegar a Cibeles.

En la capital, los días más intensos se concentran en el fin de semana, con una asistencia de hasta 1,5 millones de personas en la misa del Corpus en Cibeles.

En tanto, el lunes 8 la agenda adquirirá un tono más institucional con una reunión con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica a las 9:30, seguida de un discurso ante los parlamentarios en el Congreso de los Diputados a las 10:30, lo que marcará la primera vez que un pontífice participe en un acto de este tipo en el Parlamento español.

Por la tarde, el cronograma prevé una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral a las 18 y un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu a las 19.

Finalmente, el martes 9, León XIV abandonará Madrid para partir a Barcelona, donde presidirá la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia. Existen datos que sitúan esta visita en una categoría aparte dentro de la historia eclesiástica contemporánea.

La última vez que un papa pisó España fue hace 15 años, con Benedicto XVI. Y aunque León XIV no es un desconocido en el país, dado que antes de convertirse en pontífice visitó al menos una decena de ciudades españolas, la dimensión de este viaje no tiene precedentes recientes para la comunidad católica local.

leon xiv La última vez que un papa pisó España fue hace 15 años, con Benedicto XVI.

El papa León XIV nombra a María Montserrat Alvarado, la primera mujer al frente de la comunicación del Vaticano

En una decisión sin precedentes para la estructura jerárquica de la Iglesia, el papa León XIV designó a María Montserrat Alvarado para encabezar el departamento de comunicación de la Santa Sede. Con este nombramiento, la ejecutiva de origen mexicano se convierte en la primera mujer en asumir un puesto de alto nivel en el Vaticano. Desde su nuevo cargo, gestionará el conglomerado informativo de la institución, que incluye su oficina de prensa, radio, prensa escrita y plataformas digitales.

El relevo en la comunicación del Vaticano se hará efectivo en noviembre. Alvarado, quien desde 2023 se desempeñaba como presidenta y directora de operaciones de Eternal Word Television Network (EWTN), sucederá a Paolo Ruffini. El actual directivo dejará el puesto tras seis años de gestión (2018-2024) con motivo de su jubilación.

Con esta designación, el pontífice da continuidad al proceso de reforma y renovación de la Curia Romana que inició el Papa Francisco, el cual busca integrar a fieles laicos, tanto hombres como mujeres, en puestos de alta dirección eclesial.