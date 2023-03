Dólares financieros: para el mercado, la crisis bancaria en EE.UU. sumará presión

El economista Federico Glustein señaló: “Las caídas en las ADRs y los bonos impactarán en los dólares financieros. Sin dudas estamos ante un momento de comprar activos dolarizados o divisas en el mercado financiero, porque el dólar sigue fuerte, el sistema tradicional bancario está con una Fed decidida a no hacer cambiar el juego y sale al rescate de los ahorristas, pero estableciendo una pena para quienes apostaron a activos no financieros. Entonces, cuando pase este caos financiero en breve, el dólar tendrá su sostén”.

Asimismo, Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, dijo que la decisión de la Fed de resguardar los depósitos del SVB “contuvo en parte el stress, aunque este no se ha disipado por completo”. “Si se diera un escenario de stress mayor, posiblemente haya presión sobre todas las monedas frente al dólar, entre ellas los dólares financieros contra el peso argentino, aunque el dólar mayorista contra el peso también se vería presionado. De esta forma, el dólar financiero se ve afectado principalmente por cuestiones propias de Argentina, pero claramente una situación de stress global pondría más presión sobre este”, advirtió.

En cuanto a los factores locales, un informe del Grupo IEB destacó que el programa de recompra de bonos experimentó una drástica reducción. “Los últimos datos disponibles muestran un saldo nulo en la cuenta que contabiliza la compra de bonos en dólares; mientras que en los primeros tres días de febrero este fue de u$s41 millones. Luego, el panorama desde el punto de vista de la situación patrimonial del BCRA es poco alentador. En lo que va de 2023 las reservas brutas cayeron en u$s2.700 millones contrarrestado -en parte- por la revaluación de los bonos soberanos en dólares. De esta manera, la caída total del activo desde fines de 2022 a hoy es de u$s1.500 millones. Por otro lado, en cuanto a los pasivos en pesos, éstos no detienen su crecimiento y entre los pasivos monetarios y remunerados ya suman más de $20 billones. Desde comienzos de año a hoy, han aumentado $1,8 billones (poco más del 10%)”.

Perspectivas

Juan Pedro Mazza, economista en Cohen Aliados Financieros, proyectó que “los dólares financieros van a seguir subiendo”. Y argumentó: “El recorte en las estimaciones de la cosecha enciende las alarmas y agrega presiones devaluatorias. Significará un deterioro profundo en los resultados comerciales y fiscales. La muy baja adhesión de 57% en el canje, contra 66% esperado, también impacta. Si el mercado no confía en que el Tesoro pueda rollear exitosamente en las próximas licitaciones, es muy probable que busque irse al dólar. Al mismo tiempo, el Gobierno viene desacelerando su ritmo de devaluación a 5,6% mientras la inflación alcanzó el 6,6%. Esto sin duda pone presión sobre la brecha, a la que no me sorprendería ver regresando a niveles de 97% o superiores para el CCL en las próximas semanas”.