El turismo en el exterior cayó en enero por primera vez en casi dos años

La temporada de verano arrancó con una mejora en el balance turístico en términos de cantidad de viajeros. Sucedió ante un tipo de cambio real más alto que hace un año.

El turismo en el exterior registró en el inicio de la temporada de verano su primera caída interanual en casi dos años, mientras que la cantidad de extranjeros que visitaron el país subió de manera leve. Se dio en un contexto de tipo de cambio real más alto e ingresos reales estancados a nivel local.

El INDEC informó este jueves que en enero 1.764.091 argentinos vacacionaron afuera del territorio nacional, lo cual representó una caída del 8,5% respecto del mismo mes de 2025. Desde marzo de 2024 que no se observaba una variación negativa en el turismo emisivo.

image Asimismo, 681.956 individuos de otros países visitaron Argentina, un 1,4% más que un año atrás. Para el turismo receptivo la última cifra positiva también se había registrado en marzo de 2024.

Cayeron los viajes a países limítrofes, mientras creció la llegada de europeos y norteamericanos Más del 80% de los viajes al exterior se concentraron a Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. En los cuatro destinos se verificaron retrocesos interanuales, destacándose en particular la merma hacia Chile (-23,8%).

En el otro extremo, resaltó un incremento en los viaje hacia el resto de Latinoamérica. También hubo leves subas hacia Europa y Norteamérica.

En cuanto al turismo receptivo, los europeos lideraron la tabla, con un incremento del 5,2% versus enero de 2025. También se destacó un fuerte aumento en la llegada de norteamericanos (+25,3%), mientras que los arribos desde Brasil retrocedieron 2%. INDEC exhibió que las actividades más importantes que realizaron los turistas no residentes que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y por el Aeroparque Jorge Newbery fueron “Actividades gastronómicas”, con 74,1%; “Asistencia a espacios culturales”, con 63,9%; “Asistencia a espectáculos culturales”, con 25,3%; “Visita a parques nacionales y/o áreas naturales protegidas”, con 24,4%; y “Actividades de esparcimiento nocturno”, con 24,3%.

